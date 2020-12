Satu Mare: a cumpărat ouă de casă din piaţă care erau, de fapt, de la supermarket

O sătmăreancă, veche clientă a comercianţilor şi producătorilor din Piaţa Nr. 1 de Alimente din municipiul Satu Mare a sunat la Redacţie, pentru a face următoarea reclamaţie:

“Vă sun în urma articolului apărut în ziarul Informaţia Zilei, în data de 25 noiembrie, pe pagina 6, „Comercianţii din Piaţa Nr. 1 nu sunt toţi producători, deşi ei susţin acest lucru”. Este foarte bine că aţi semnalat acest aspect, însă eu aş mai avea ceva de adăugat: Trebuie să fim foarte atenţi, noi cumpărătorii, şi la cei care vând ouă de casă. Mai nou, am observat că sunt anumiţi comercianţi care pretind că au ouă de casă, de la găini crescute cu hrană cât de cât naturală, de fapt înşeală cumpărătorii. Este vorba despre un caz concret, prin care am trecut eu, acum câteva zile.

Am cumpărat un cofrag cu 10 ouă de la o doamnă din piaţă şi, mergând acasă, am vrut să le gătesc. Cu stupoare am constatat că ouăle erau, de fapt, cumpărate de la supermarket. Doamna ce a făcut? A cumpărat ouă din comerţ şi a uitat să şteargă data expirării de pe ele. Cum se poate aşa ceva? Nu are rost să zic că asta este bătaie de joc, pentru că este evident. Însă cred că ai nevoie de mult tupeu să te joci cu sănătatea omului. Poate chiar sunt sătmăreni, ca în cazul meu, când medicul le recomandă numai alimente produse cât mai natural, din cauza unei probleme de sănătate. Să fie profitul chiar atât de important, chiar mai presus de sănătatea oamenilor? Vreau să cred că nu, însă cele văzute îmi demonstrează contrariul. Vreau doar să semnalez şi eu sătmărenilor să fie mai atenţi de la cine îşi cumpără alimentele”, a explicat sătmăreanca Maria Filip.