SATU MARE: A apărut un nou număr al revistei Eroii Neamului

Revista Eroii Neamului, editată sub egida Asociaţiei Civice Tempora din Satu Mare, a ajuns la numărul 2 (55), din luna august 2023. Sub coordonarea col. (R) Voicu Şichet, revista de cultură şi educaţie patriotică îi are ca şi redactori pe Dr. Viorel Ciubotă, Dr. Viorel Câmpean şi Dr. Daniela Bălu.

Pentru realizarea acestui număr au colaborat pr. prof. univ. habil. Constantin Valer Necula, pr. Dr. Cristian Boloş, col. (rtg) dr. Constantin Moşincat, prof. Dr. Ovidiu T. Pop, Dr. Ing. Luminiţa Cornelia Zugraviu, ing. ec. Cristian Mareş, ing. Dariana Groza, Dan Puric, Dr. Marta Cordea, pr. Prof. Gheorghe Radu Sălăgian, prof. col. (r) Iulian Floruţ, prof. Emilia Beleanu, prof. Marius Horşia, col. (r) ing. Ştefan Coşarcă, prof. Simina Ana Pop, Zamfir Danciu, pr. Cornel Silviu Pop, bibliotecar Maria Jurchiş, Cristina Mareş.

Acest număr cuprinde 100 de pagini, incluzând şi coperţile interne şi externe ale revistei. Articolul semnat de redactorul coordonator Voicu Şichet apare la pagina 2 şi redă jurnalul cimitirelor şi monumentelor eroilor din judeţul Satu Mare, dar dezbate şi situaţia monumentelor închinate celor care au plătit cu viaţa pentru integritatea teritorială a ţării noastre.

Actorul şi eseistul Dan Puric este cel care semnează articolul de la pagina 16, pe care l-a intitulat „Un înger de om”. Scriitorul vorbeşte despre trăirile proprii din timpul interpretării rolului poetului nepereche, Mihai Eminescu, despre care se ştie că a fost un veritabil patriot, care nu urma „adevărul” partidelor, ci pe cel al patriei sale mult prea dragi, România.

Pe Dr. Daniela Bălu o regăsim la paginile 22-25, semnând articolul „O carte de excepţie – Biserica Ortodoxă şi Clerul militar din Monarhia Habsburgică între pacea de la Varloviţ şi Primul Război Mondial (1699-1914). A dezbătut evenimentul care a avut loc recent la Biserica Ortodoxă Adormirea Maicii Domnului din municipiul Satu Mare, al cărei invitat a fost dr. Mircea-Gheorghe Abrudan.

Preotul Dr. Cristian Boloş ne vorbeşte despre modelele creştine de eroism, amintindu-l pe Sfântul Efrem cel Nou, care a fost un exemplu de stăruinţă în credinţă. În rândurile articolului său vedem exemple ale minunilor pe care Sfântul nu încetează să le săvârşească, şi tocmai de aceea este cinstit de o mulţime de credincioşi din întreaga lume. Viaţa mucenicului a fost presărată cu o mulţime de evenimente mai puţin plăcute, însă nu şi-a pierdut credinţa, ci a fost cu atât mai stăruitor şi de neclintit în speranţa în Dumnezeu.