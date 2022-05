Satu Mare: 680 de joburi se oferă la Bursa locurilor de muncă

Până în 18 mai au fost contactaţi în vederea participării la Bursa generală a locurilor de muncă 250 agenţi economici, din care 44 de agenţi economici au confirmat participarea la această manifestare care are loc vineri, 20 mai, de la ora 9.00, la Casa de Cultură din municipiul Satu Mare.

După cum ne-au informat surse din cadrul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Satu Mare, au fost depistate 680 locuri de muncă în diverse domenii. Prezentăm în continuare structura ofertei de locuri de muncă:

• Industria mecanică – 160 locuri de muncă (debitator semifabricate, operator maşini unelte, sculer matriţer, inginer mecanic, acoperitor metale etc)

• Industria textilă, pielărie – 73 locuri de muncă (confecţioner asamblor textile, confectioner articole din piele)

• Industria lemnului – 60 locuri de muncă (muncitor necalificat, tâmplar, controlor calitate etc)

• Comerţ – 28 locuri de muncă (programator, asistent comercial, lucrător gestionar, manipulant mărfuri)

• Construcţii – 3 locuri de muncă (dulgher, zidar, zugrav)

• Alte domenii – 356 locuri de muncă (agent de asigurare, agent de vânzări, operator în producţie, tractorist, gaterist, mecanic auto, bucătar, agent servicii, ospătar, casier, etc).