Satu Mare: 24 – 26 septembrie, 3 zile de spectacole în centrul oraşului

Miercuri, de la ora 12.00, în Grădina Romei, primarul municipiului Satu Mare, Kereskenyi Gabor, a susţinut o conferinţă de presă, în care a atins trei subiecte importante: evenimentul Toamna Sătmăreană, situaţia şcolilor din municipiul Satu Mare la început de an, respectiv recentele numiri de directori de şcoli.

Edilul a anunţat faptul că sătmărenii vor avea parte de un eveniment de mare anvergură în intervalul 24 – 26 septembrie. Este voba despre “Toamna sătmăreană” care, deşi va avea capete de afiş precum Andra sau Inna, nu urmăreşte să înlocuiască Zilele Oraşului. Este un program-pilot care, dacă va fi pe placul sătmărenilor, va fi reluat anul următor.

„Şi aşa cum v-am spus şi am avut în planuri să organizăm un eveniment important, Toamna Sătmăreană, care va avea loc între 24-26 septembrie, bineînţeles în situaţia în care pandemia, situaţia epidemiologică ne va permite acest lucru, dar aşa se pare că în municipiu incidenţa nu este mare şi în următoarele două săptămâni nu va creşte semnificativ ca să nu putem organiza acest eveniment. Capetele de afiş la Toamna Sătmăreană am ales, în urma consultării sătmărenilor, în urma unor sondaje de opinie, dacă vreţi, şi în urma acestor consultări am finalizat programul evenimentului conform căruia în ziua de vineri va concerta Inna şi vor fi şi DJ-uri sâmbătă, formaţia WellHello din Ungaria şi Andra, iar ziua de duminică va fi dedicată folclorului.

Detaliile despre eveniment şi despre condiţiile de participare în această situaţie Covid-19 le va prezenta domnul manager al Centrului Cultural GM Zamfirescu, domnul Butka Gergo”, a precizat primarul municipiului Satu Mare.

Managerul Centrului GM Zamfirescu a declarat că evenimentul se va desfăşura în Piaţa Libertăţii din centrul municipiului, aceasta fiind principala locaţie a Toamnei Sătmărenilor.

Sătmărenii trebuie să ştie că de joi seara circulaţia în zona centrală va fi închisă.