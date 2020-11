Satu Mare: 153 milioane de lei pentru noul pod, asfaltări şi iluminat public

Consilierii locali sătmăreni s-au întrunit în şedinţă extraordinară pentru a doua oară luna aceasta vineri, 20 noiembrie 2020. Şedinţa a fost condusă de Dorel Coica, lipsind de la aceasta motivat consilierii Călin Durla şi Bertici Ştefan.

În şedinţa de vineri au primit undă verde toate cele trei proiecte aflate pe ordinea de zi.

După depunerea jurământului sa trecut la votul efectiv al celor trei proiecte, toate fiind aprobate în unanimitate. Primul a fost aprobat proiectul care completează HCL 180 din 6 noiembrie 2020 referitor la stabilirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare. La ultima întâlnire a consilierilor locali sătmăreni s-a stabilit componenţa comisiilor, lipsind câte un membru din două comisii, astfel că vineri s-a votat componenţa lor, ocupându-se cele două locuri vacante.

Iată componenţa noilor comisii. Comisia de specialitate nr. I – Studii, prognoze economicosociale, buget, administrarea bunurilor, are următoarea componenţă: preşedinte – György Ildikó Adél (UDMR), secretar – Ghiarfaş Adelin Cristian (PNL), membri – Német Szabolcs (UDMR), Molnar – Creţ Diana – Maria (USR Plus), Steinbinder Ingrid (UDMR). A doua comisie organizată şi a cărei componenţă a primit undă verde vineri este comisia de specialitate nr. III – Servicii publice şi comerţ, care are următoarea componenţă: preşedinte – Stan Gheorghe (PNL), secretar – Maurer Róbert Csaba (UDMR), membri – Bertici Ştefan (UDMR), Ciprian Crăciun (PSD) şi Barakonyi Gergő (UDMR).

De departe, cel mai interesant proiect aflat pe ordinea de zi la punctul doi în şedinţa extraordinară de vineri este cel privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 67/26.03.2020 privind aprobarea contractării unei/unor finanţări rambursabile în valoare de maxim 153.563.728,81 lei, în vederea realizării unor obiective de investiţii de interes local/refinanţării datoriei publice locale. Potrivit acestuia, se aprobă contractarea şi garantarea cu veniturile proprii ale Bugetului local de venituri şi cheltuieli al municipiului Satu Mare a unei sau a unor finanţări rambursabile interne sau externe în valoare de maxim 153.563.728,81 lei, cu o maturitate de maxim 15 ani, adică un credit de 32 milioane de euro pe 15 ani. La Anexa 1 a proiectului sunt descrise obiectivele de investiţii finanţate din fonduri proprii. Conform articolului 2 al proiectului, contractarea finanţării nerambursabile de peste 153 milioane lei se face pentru realizarea investiţiilor publice de interes local şi refinanţarea datoriei publice locale prevăzute în Anexa 1.

Lista investiţiilor

În rândurile de mai jos vă prezentăm lista investiţiilor ce se vor face cu acest credit: pod peste Râul Someş – Amplasament strada Ştrandului, Satu Mare – 59.400.000 lei, modernizare strada Grădinarilor – 8 milioane lei; extindere iluminat public strada Aurel Vlaicu – 500.000 lei; modernizare parcări în cvartalul din spatele blocurilor UU 1, UU 3, UU 5, 7, 9, 11, 13 de pe Lucian Blaga – 900.000 lei; modernizare parcări în cvartalul delimitat de străzile Uzinei şi Independenţei şi baza sportivă MIU – 1 milion lei; modernizare parcări aferente blocurilor 2, 4, 6, 8 de pe strada Ostrovului – 900.000 lei; modernizare parcări în cvartalul din spatele blocurilor 14, 17 şi 18 de pe Ostrovului – 700.000 lei; modernizare parcări în cvartalul delimitat de strada Ganea – Bârgăului – Cibinului – Codrului – 1 milion lei; modernizare parcări în cvartalul delimitat de strada Lucian Blaga – Dorna – Ganea – Codrului – 900.000 lei; în cel delimitat de Ganea – Codrului – Cibinului – Dorna – 900.000 lei; în cel delimitat de Lucian Blaga – Dorna – Ganea – Ambudului – 1 milion lei; în cel delimitat de strada Ganea – Dorna – Cibinului – Ambudului – 800.000 lei; în cel delimitat de strada Lucian Blaga – Ambudului – Ganea – Alecu Russo – 1 milion lei; modernizare parcări în cvartalul delimitat de strada Ganea – Ambudului – Fântânelele – Alecu Russo – 1 milion lei; reabilitarea unităţii de .nvăţăm.nt situată pe strada Wolfenbuttel nr. 6-8 – 8.070.000 lei; extinderea iluminatului public pe străzile Mihai Viteazu, Crăieselor şi parcarea de pe Uzinei – lângă Pod Decebal din Satu Mare – 300.000 lei. Aceste investiţii se ridică la 86.370.000 lei.

Din credit se achită şi două împrumuturi mai vechi

Obiectivele de investiţii cofinanţate din fonduri nerambursabile cuprinse în Anexă la secţiunea B sunt: modernizare şi extindere traseu pietonal şi velo Centrul Vechi – 2,5 milioane lei; modernizarea şi extinderea traseului pietonal şi velo Centrul Nou din municipiul Satu Mare – 8.130.000 lei; transformarea zonei degradate malurile Someşului între cele două poduri în zon[ de petrecere a timpului liber pentru comunitate – 1.500.000 lei şi transformarea zonei degradate Cubic în zonă de petrecere a timpului liber – 1,5 milioane lei. În total, cele patru obiective de investiţii co-finanţate din fonduri nerambursabile se ridică la 13.630.000 lei. Din acelaşi credit, conform anexei, la secţiunea C apare împrumutul refinanţat, contractul de împrumut din 2005 cu un sold de 6.555.266, 26 euro şi cel din 2008 de 4.653.114,08 euro (împrumuturi de peste 11,2 milioane euro – 53.563.728,81 lei, sold rămas nerambursat al celor două împrumuturi din 2005 şi 2008). Conform referatului de aprobare, „contractarea unui împrumut pe termen lung asigură accelerarea dezvoltării locale. Proiectele de investiţii prioritare vor fi realizate în avans, iar investiţia va aduce beneficii în scurt timp comunităţii locale. Rambursarea capitalului împrumutat în rate egale pe perioada de maturitate va consacra echitatea între generaţii, respectiv principiul conform căruia: cei care beneficiază de un proiect trebuie să plătească pentru el”.

Modificarea structurii comisiei privind repartizarea locuinţelor pentru tineri

Cel de-al treilea proiect votat a fost cel pentru modificarea structurii comisiei sociale pentru analizarea cererilor privind repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii în municipiul Satu Mare. Pentru că mandatele consilierilor locali – membri în această comisie – au expirat urmare a constituirii noului consiliu local după alegerile din 27 septembrie, se impunea modificarea structurii membrilor comisiei.