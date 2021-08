Sătmărenii veniţi din străinătate spun că procedura de vaccinare este mai accesibilă în România

Cu puţin timp în urmă consemnam în coloanele ziarului nostru o creştere considerabilă a intensităţii traficului auto începând de la Livada şi până la Negreşti-Oaş, inclusiv în Negreşti-Oaş. Desigur, această intensificare a traficului poate fi pusă pe seama creşterii numărului românilor care, pe vreme de vară, perioadă a concediilor inclusiv în o serie de ţări ale Europei de Vest, în care locuiesc şi trăiesc vremelnic sau definitiv o serie de conjudeţeni, au pornit spre zone de destindere şi relaxare.

Şi totuşi, creşterea valorii traficului auto este influenţat[ mai ales de întoarcerea în număr mare a românilor care lucrează în afara graniţelor ţării. Maşinile cu numere de înmatriculare de Germania, Franţa, Italia, Austria, chiar şi Anglia, Irlanda sau Spania, sunt dovezi incontestabile ale faptului că românii au venit acasă în vizită la familii, dar şi pentru a participa la o serie de evenimente de familie precum cununii civile, nunţi şi chiar botezuri.

Români sosiţi în vacanţă în proporţie de peste 80% din cei plecaţi

Potrivit celor afirmate de o serie de primari ai comunelor din care un număr considerabil de locuitori sunt la muncă în străinătate, anul acesta, numărul celor sosiţi în vacanţă este considerabil mai mare, comparativ cu anul 2020. Aşa cum se ştie, în anul precedent, ca urmare a pandemiei de COVID-19 în toată Europa, doar o parte din “stranieri” s-au întors acasă. Majoritatea celor sosiţi pe vreme de pandemie au venit pentru a-şi moderniza casele, pentru a-şi preschimba actele de identitate înainte de a expira şi pentru că acolo nu aveau de lucru ş.a. La momentul respectiv, scriam despre amânarea unui număr însemnat de nunţi ca urmare a interdicţiilor impuse pentru a stăvili răspândirea noului virus COVID-19. Stabilirea la nivel internaţional, dar şi în România în acest an a unor măsuri vremelnice de relaxare, a condus la reconsiderea calendarelor nunţilor, dar şi la creşterea numărului celor care s-au întors în vacanţă, aşa cum unora le place să spună.

Opinii ale primarilor

Cu siguranţă cunoaşteţi faptul că, la nivel local, judeţean sau chiar naţional, nu există o statistică suficient de adusă la zi din care să rezulte clar numărul sătmărenilor aflaţi la muncă în străinătate, cu evidenţiere pe zone geografice.

Până nici primarii comunelor şi/sau oraşelor nu cunosc lista completă a celor plecaţi. Abia atunci când vin în vacanţă, constată o animare a vieţii satelor, un plus de muncă în cazurile funcţionarilor care lucrează cu populaţia. În aceste condiţii, când nimeni nu are o situaţie clară cu plecările la muncă în străinătate, am contactat câţiva primari, aleşi aleatoriu.

Traian Ciurdaş, primarul comunei Bârsău, ne-a oferit surpriza. Acesta ne-a spus că de ani de zile, nu s-au întors acasă atât de mulţi dintre localnicii care lucrează în străinătate. Se estimează că, după ce în vara anului 2020, pe vreme de pandemie, numărul celor veniţi în concedii a fost nesemnificativ, iată că acum, fără teama de a greşi, se estimează că aproape 80% din cei plecaţi, sunt fie şi pentru o perioadă mai scurtă, acasă. În unele localităţi din judeţ, procentul este chiar mai mare. Unii au sosit să-şi viziteze părinţii şi rudeniile, alţii s-au apucat să-şi repare sau să-şi modernizeze casele, iar alţii au fost obligaţi să se întoarcă pentru a-şi reface actele de identitate.

Desigur, în vreme de vară, de concedii, afluxul mai mare de “stranieri” este vizibil. Până şi o parte din funcţionarii primăriei sunt în concediu, dar se fac eforturi pentru a-i servi pe “oaspeţi”, inclusiv prin ceea ce se numeşte transcrierea unor certificate de naştere.

Tinerii aflaţi la muncă în străinătate aduc pe lume copii, ale căror acte de naştere sunt apoi transcrise. Din păcate, statisticilie arată că, în cursul anului 2020, în străinătate s-au născut mai mulţi copii din părinţi români, decât în România.

Dinu Birtoc, primarul comunei Călineşti-Oaş, la rândul său, a confirmat creşterea în acest an comparativ cu anul precedent, a numărului călineştenilor care au venit în vacanţă. Creşterea numărului celor reveniţi în ţară este vizibil[ atât pe străzile satelor componente ale comunei, prin numărul de autoturisme, dar mai ales duminica şi în zile de sărbători religioase, când cei reveniţi vremelnic, se duc şi la biserică.

Asemeni locuitorilor altor comune din judeţ, cei veniţi acasă se duc să-şi rezolve şi unele probleme pe la primărie, inclusiv să-şi plătească impozitele şi taxele locale restante.

Ioan Irime, primarul comunei Turţ, unitatea administrativ teritorială din mediul rural, care se numără printre cele din judeţ cu cea mai mare populaţie, de peste 7.000 de locuitori, spunea că mulţi, foarte mulţi turţeni au sosit în acest an în vacanţă. Unii au venit ca să participe la tradiţionalele nunţi, cu sute de invitaţi, alţii au sosit să-şi preschimbe actele de identitate, la nevoie paşapoartele, iar alţii pentru a se vaccina.

În străinătate procedura de vaccinare este mai greoaie, trebuie să se programeze, în vreme ce la Turţ, se duc la medicul de familie, cel care îi imunizează. Fiecare preferă varianta de vaccinare fără a fi necesar rapelul. Nu sunt puţini nici tinerii care au sosit pentru a spune DA, în faţa ofiţerului de stare civilă. Numai pentru săptămâna în curs, după cum a menţionat primarul Irime, sunt planificate 15 căsătorii civile. Pentru toată luna august, interlocutorul nostru estimează încheierea a aproximativ 60 de căsătorii. Nu sunt puţine nici nunţile care se organizează în comună, sau în alte localităţi, unele replanificate din anul precedent.

Primarul ne-a spus că a avut discuţii cu câţiva localnici, sosiţi în vizită, care şi-au manifestat dorinţa de a reveni în ţară. Unii mai pleacă 1 sau doi ani, după care vor reveni şi îşi vor face propria afacere.

Florin Ionici, primarul comunei Cămărzana, aşezare în care, aproape din fiecare familie este plecată cel puţin o persoană la muncă în străinătate, ne-a confirmat numărul mare de localnici sosiţi în vacanţă. La fel ca şi în Turţ, unele persoane se interesează despre condiţiile de demarare a unor afaceri, preponderet în agricultură şi în activitatea de construcţii. Nu a fost avansată o cifră privind numărul celor care au de gând să revină în ţară.

Ceea ce este aproape sigur, peste 85% din cei aflaţi la muncă în străinătate, acum sunt acasă, în vacanţă. După 15 august a început sezonul nunţilor pentru creştinii ortodocşi şi greco-catolici. În primele două săptămâni din această lună, în mai toate aşezările din Ţara-Oaşului au fost organizate nunţi de către membrii cultelor neoprotestante.