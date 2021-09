Sătmărenii sunt invitaţi să se implice activ în Săptămâna Europeană a Sportului

Săptămâna Europeană a Sportului este o iniţiativă a Comisiei Europene menită să promoveze sportul şi activitatea fizică în întreaga Europă sub mottoul #BEACTIVE. Acest eveniment sportiv are loc şi în acest an în perioada 23-30 septembrie, organizându-se mii de evenimente de către parteneri din ţările participante.

Partener în România este Ministerul Tineretului şi Sportului, iar coordonator la nivel naţional este Federaţia Română Sportul Pentru Toţi.

În judeţul Satu Mare coordonatorul acţiunii este Asociaţia Judeţeană Sportul Pentru Toţi Satu Mare în colaborare cu Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Satu Mare, Inspectoratul Şcolar Judeţean, cluburile şi asociaţiile sportive din judeţ sprijiniţi de Prefectura, Consiliul Judeţean şi primăriile implicate.

În acest an pentru a avea continuitate în ciuda condiţiilor grele cauzate de pandemie vor fi organizate activităţi sportive cu respectarea normelor în vigoare. Aceste activităţi sportive se vor organiza pe zone. Celor care au participat şi în anii trecuţi sunt felicitaţi, iar cei care n-au mai participat sunt aşteptaţi să o facă. Participanţii care se vor remarca la aceste activităţi vor primi din partea AJSPT Satu Mare prin preşedintele prof. Adrian Meszaros, diplome, tricouri şi alte materiale promoţionale.

“Vă rugăm să trimiteţi poze şi înregistrări filmate de la acţiunile desfăşurate pe adresa de mail profesorului Meszaros. Informaţii suplimentare la numărul de telefon 0741.220.765. Vă aşteptăm cu drag!”, transmit organizatorii.