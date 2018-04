Sătmărenii sunt invitaţi la meciurile din judeţ! Program şi oficialii delegaţi

Vremea se anunţă a fi ideală la sfârşitul acestei săptămâni, iar pasionaţii de fotbal sunt invitaţi la diferite meciuri în judeţ. Sunt foarte multe, chiar şi în Elite vom avea patru jocuri, cel mai interesant fiind cel dintre Carei şi Negreşti.

De menţionat că echipa din Moftinu Mic începe şi ea sezonul de primăvară, acasă cu Certeze. Juniorii vor primi fluierul de start la ora 15:00, iar seniorii de la ora 17:00, cu puţine excepţii.

Programul complet şi oficialii delegaţi de AJF Satu Mare:

Liga 4 Elite (etapa 14)

Sâmbătă, 21 aprilie

• Dorolţ – Oraşu Nou (13:00, 15:00, L. Pop, C. Miron, K. Toth, Z. Torok)

• Micula – Babţa (S. Neichi, Cr. Pop, D. Orha, I. Vigu)

• Carei – Negreşti (Ş. Bathory, S. Nagy, S. Tăbăcaru, Z. Pataki)

Duminică, 22 aprilie

• Moftinu Mic – FC Certeze (Ş. Peneghi, Z. Kopriva, B. Dragoş, I. Borz)

• Lipău – Doba 0-3 (f.j.)

• Beltiug stă

Liga 4

Seria A (etapa 17)

Sâmbătă, 21 aprilie

• Livada – Mădăras (16:00, 18:00, B. Ştejerel, E. Pop, V. Borza, Ghe. Dumitraş)

Duminică, 22 aprilie

• Apa – Oar (S. Kovacs, N. Sălăgean, Z. Kopriva, C. Matei)

• Odoreu – Păuleşti (teren Păuleşti, Ş. Bathory, T. Popescu, D. Bonţidean, I. Turtureanu)

• Dumbrava – Botiz (M. Mihai, R. Miclăuş, N. Szucs, C. Ziman)

• Lazuri – Halmeu (C. Chiorean, I. Bauer, A. Bauer, M. Pintea)

• Medieşu Aurit – Viile SM (R. Pop, E. Pop, P. Pop, A. Gherasim)

• Vetiş – Craidorolţ (E. Şimon, A. Boroş, C. Zsigrai, I. Iuhas)

Seria B (etapa 17)

Duminică, 22 aprilie

• Ciumeşti – F. Căpleni (A. Hariş, J. Damian, A. Estan, E. Halici)

• Pişcolt – Berveni (A. Peter, T. Juhasz, A. Ilieş, N. Morar)

• Foieni – Tiream (M. Ciceu, V. Ardelean, A. Reday, Z. Rosz)

• Andrid – Lucăceni (C. Chiriloaia, L. Lukacs, M. Ciocoi, S. Cseh)

• AS Căpleni – Sanislău (A. Mandi, D. Costea, M. Sician, T. Kegyes)

• Cămin – Domăneşti (C. Giraţi, M. Bumbuc, V. Bâle, L. Năstruţ)

• Ghenci – Santău (amânat)

Liga 5 (etapa 17)

Sâmbătă, 21 aprilie

• Urziceni – Căuaş (C. Rebegea, V. Cherecheş, A. Bor, A. Maier)

Duminică, 22 aprilie

• Decebal – Crucişor (G. Chiorean, F. Moisa, Z. Szakacs, V. Stoica)

• Bogdand – Agriş (A. Kovacs, P. Batori, A. Sulyok, A. Kegyes)

• Marna – Supur (F. Roşu, Z. Schwartkopf, M. Vass, G. Rus)

• Moftinu Mare – Turulung (B. Tincu, P. Căliman, M. Ghencean, M. Dorca)

• Bercu – Ardud II (S. Petruț, A. Szabo, D. Bencze, R. Chioreanu)

• Dorolţ II – Homoroade (amânat)

• Porumbeşti stă