Sătmărenii sunt îndemnaţi să-i urmeze pe jandarmi şi să doneze sânge

Jandarmii sătmăreni sunt alături de Centrul de Transfuzie Sanguină Satu Mare printr-o nouă campanie de donare de sânge. Timp de două zile, ei au participat la acţiunea de donare, organizată cu respectarea tuturor măsurilor ce vizează perioada pandemiei.

Poate mai mult decât oricând, jandarmii au înţeles pe deplin ce mult înseamnă ajutorul acordat semenilor aflaţi în suferinţă. Primul grup de cadre a donat sânge în cursul zilei de miercuri, 15 iulie 2020, acelaşi lucru fiind programat şi pentru ziua de joi, 16 iulie.

”Donează sânge, salvează o viaţă! Având în vedere lipsa de sânge care se resimte tot mai puternic în această perioadă, jandarmii sătmăreni organizează în zilele de 15 şi 16.07.2020, o campanie de donare de sânge la nivelul judeţului în colaborare cu Centrul de Transfuzie Sanguină Satu Mare” se arată într-o informare a instituţiei.

Criză acută de sânge la toate grupele

La ora actuală Centrul de Transfuzie Sanguină Satu Mare se confruntă cu o acută criză de sânge la toate grupele. Dr. Doiniţa Crişan, managerul instituţiei a făcut şi cu alte ocazii un apel către sătmăreni de a veni la donare tocmai pentru a putea acoperi cererea mare din partea spitalelor. După cum a remarcat medicul, în ultima vreme numărul donatorilor s-a redus semnificativ, de la 60-70 de donatori per zi cât se înregistrau în urmă cu câţiva ani la 20-30 de donatori.

Demn de remarcat este şi gestul unor donatori care au postat mesaje de încurajare pe pagina de socializare a Centrului de Transfuzie Sanguină Satu Mare, printr-o invitaţie de a dona şi altor prieteni.

”Hai să donezi şi salvează două vieţi! Oamenii s-au ferit de spitale şi centre medicale în perioada asta datorită virusului. Din păcate, s-au ferit şi de Centrele de Transfuzie. Acest lucru a generat o nouă criză de sânge la nivel naţional. Fii erou! Donează sânge! E atât de simplu! P.S. Covid19 nu se transmite prin sânge” este mesajul unui donator.

”În această perioadă de cumpănă pentru noi este important să ajutăm cum putem pe cei aflaţi în suferinţă. Un lucru pe care toţi îl putem face este acela să donăm sânge, care, după cum bine ştiţi, nu este niciodată de ajuns în unităţile spitaliceşti. Donează sânge, salvează o viaţă!” este îndemnul unui alt donator.

Donarea de sânge este un act voluntar, anonim şi neremunerat. Donatorul de sânge este orice cetăţean român cu domiciliul în România sau orice cetăţean al Uniunii Europene care are reşedinţa în România, în deplină stare de sănătate fizică şi mentală, care acceptă regulile prelevării de sânge total şi componente sanguine de origine umană.

Condiţii de îndeplinit

Pentru a deveni donator de sânge trebuie să îndepliniţi următoarele condiţii: orice persoană care doreşte să doneze sânge trebuie să se prezinte, pentru identificare, cu un document (ex. buletin, CI, carnet de conducere sau paşaport, etc.)ş să aibă vârsta cuprinsă în intervalul 18 – 60 ani (la prima donare, peste 50 ani numai cu acordul medicului de la triaj)ş greutate 50-100 kg femeile, 60-110 kg bărbaţiiş tensiunea arterială: 60 – 100 mm Hg cu 100 – 180 mm Hgş pulsul regulat, 50-100 bătăi-minutş hemoglobina în intervalul 12.5-17.5 g/dl femeile, 13.5 – 19.5 g/dl bărbaţiiş să nu fi suferit în ultimele luni intervenţii chirurgicale, tatuajeş femeile să nu fie însărcinate, în perioada de alăptare, lăuzie, în perioada menstruală (la 5 zile după menstruaţie se poate dona)ş să nu prezinte afecţiuni cardiovasculare, afecţiuni ale sistemului nervos central, tendinţă patologică la sângerare, afecţiuni hematologice, renale, metabolice (diabet zaharat) şi endocrine, reumatologice şi imunologice, dermatologice, boli profesionale, boli infecţioase (hepatite virale, etc.), parazitare , afecţiuni maligne, TBC, ulcer, persoane pensionate medicalş să nu fie analfabet (pentru a putea completa chestionarul de autoexcludere, pentru a citi drepturile şi obligaţiile ce îi revin ca donator de sânge)ş să nu fi consumat grăsimi, alcool în ultimele 48 de oreş etc. să fie odihnit.

Înainte de a dona: dimineaţa înainte de donare să serviţi un mic dejun (fără grăsimi), să vă hidrataţiş să nu fumaţi înainte şi după donare cel puţin o oră.

Etapele donării: completarea chestionarului de către donatorş întocmirea fişei donatoruluiş examenul medical al donatoruluiş măsurarea tensiunii arteriale, a pulsuluiş controlul biologic înainte de donare (grupă sanguină, hemoglobină, glicemie)ş recoltarea de sângeş repaus post-donare obligatoriu timp de 10 minute şi compresie la locul puncţiei.

La o donare de sânge se recoltează 450 ml sânge, cantitate care se reface ca volum în câteva ore, celular în doua săptămâni. – Trusa de recoltare este sterilă şi de unică folosinţăş NU există riscul de contaminareş În primele 24 de ore după donare este recomandat să se crească consumul de lichide şi proteine. – Numărul de donări/an: pentru bărbaţi 4-5 ori/an (minim 70 de zile între 2 donări standard), pentru femeie 3-4 donări/an (minim 90 de zile între 2 donări standard). Rezultatele testelor sunt confidenţiale. Sunteţi informaţi în ceea ce priveşte rezultatele patologice.