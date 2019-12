Sătmărenii sunt aşteptati în Piaţa 25 Octombrie la cumpăna dintre ani

Au mai ramas putine ore din anul 2019, iar satmarenii sunt pregatiti sa deschida sampaniile si sa ciocneasca paharele alaturi de familie, prieteni si apropiati. Sunt multi care au plecat din judet pentru sarbatoarea care ne duce in anul 2020, dar si multi care au ramas in oras, acasa, la restaurante, ori la prieteni. Pentru cei din urma s-a pregatit un spectaculos foc de artificii. Anuntul Primariei Satu Mare:

„Dragi sătmăreni, Primăria Municipiului Satu Mare vă invită astăzi, 31 decembrie, în noaptea dintre ani, să întâmpinăm cu bucurie și voie bună Noul An, să ciocnim un pahar de șampanie și să admirăm împreună focul de artificii pe care îl organizăm an de an în Piața 25 Octombrie. Anul 2020 să aducă sătmărenilor de pretutindeni sănătate și împlinirea tuturor dorințelor! La mulți ani!”