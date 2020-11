Sătmărenii se plâng că sunt puşi să-şi plătească testele COVID

Oamenii au ajuns la capătul răbdărilor. Sunt trişti, disperaţi şi spun că autorităţile au uitat de ei. Într-o singură zi am fost contactaţi telefonic de două persoane. Una din municipiul Satu Mare şi cealaltă dintr-o localitate din judeţ.

Disperaţi cei doi interlocutori, o femeie şi un bărbat ne-au relatat că şi-au pierdut mirosul şi gustul. Au procedat cum ar fi procedat orice om responsabil.

Femeia şi-a anunţat şeful, care i-a spus să nu meargă la serviciu şi să se adreseze medicului de familie. Şi-a sunat medicul de familie, care i-a spus că n-are ce să-i facă, să sune la DSP. Surpriză, de la DSP i s-a spus să meargă la un laborator să-şi facă testul. “Şi uite aşa am fost la un laborator privat, indicat de cei de la DSP, mi-am făcut testul, am ieşit pozitivă, am plătit aproape 300 de lei. Apoi am sunat din nou DSP. Pe dumneavoastră v-am sunat să vă rog să le transmiteţi că autorităţile să nu-şi mai bată joc de noi. Am copii, aş fi avut pe ce să dau cei 300 de lei.

Am plătit pentru că la serviciu nu mă primeşte, iar concediu medical nu primesc fără recomandare de la DSP,” ne-a spus disperată interlocutoarea noastră.

Cel de-al doilea telefon a venit de la un bărbat. Rămas fără gust şi miros şi el a dat telefoane peste tot în încercarea de a-şi face un test.

„N-am vrut să merg la serviciu să-i îmbolnăvesc şi pe alţii,” ne-a spus interocutorul nostru. Până la urmă şi el şi-a făcut testul contra cost. Acum este în aşteparea rezultatului. Cei doi sunt de părere că în aceste condiţii este normal ca numărul infectărilor să crească de la o zi la alta.

„Cine nu-şi permite să dea 300 de lei pentru un test ce face?…Vă spun eu, merge la serviciu bolnav, infectează şi pe alţii. Ne mirăm că mor atâţia?!…Să nu ne mai mirăm pentru că sunt oameni bolnavi, care n-au bani să-şi plătească testul şi merg la serviciu până pică în nas.

Ne acuză că nu suntem responsabili, cine nu-i responsabil?! Noi sau ei?”, a mai spus interlocutoarea noastră.

Sigur că cei doi interlocutori ne-au cerut să nu le publicăm identitatea. „Suntem bolnavi, avem nevoie de adeverinţă de la DSP şi de concediu medical. Dacă află că ne-am plâns la ziar, nu ne mai dau nimic. Rămânem şi fără serviciu „, a spus bărbatul.