Sătmărenii, îndemnaţi la fapte creştine de către o doamnă

Am fost vizitaţi la redacţie de către o doamnă din Satu Mare, care a dorit să rămână anonimă, dar care a dorit să îndemne sătmărenii la fapte creştine. Printre altele ne-a spus:



“Sunt pensionară şi din puţinul meu caut să uşurez viaţa unor persoane mai triste decât mine. Mai precis, măcar de marile sărbători de peste an, atâta cât îmi permit financiar, fac fapte creştine. Din puţinul meu dau celor săraci sau lipsiţi de protecţie. Pentru sărbătorile Pascale din acest an, am invitat la masă cinci copii dintr-o casă de tip familial. Fiul meu le-a fost naş de botez, în lipsa altor persoane. Le voi oferi mai ales căldură sufletească, o masă tradiţională şi o atenţie modestă, fiind vorba despre copii. Cred că în acest mod ar trebui să gândească mai ales acei sătmăreni care au putere financiară. Fiecare gest în aparenţă nesemnificativ poate însemna o bucurie pentru anumite persoane, în special copii şi adolescenţi din casele de tip familial sau fostele centre de plasament. Este un gest creştinesc să ajuţi pe cei aflaţi în nevoi. Şi nu mă gândesc la persoane tinere, sănătoase şi apte de muncă, în ciuda faptului că ar părea că mă contrazic. Acestea nu merită ajutate financiar şi nici cu mâncare, ci eventual susţinute moral pentru a ocupa un loc de muncă, să-şi poată asigura o anume siguranţă a zilei de mâine. Cadourile şi bunurile oferite adesea copiilor de către oameni milostivi par mai puţin importante decât a – adopta – pentru o zi măcar un copil căruia îi lipsesc părinţii sau nu i-a cunoscut şi a fost crescut în aşezămintele de ocrotire”.