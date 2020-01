Sătmărenii cer pedepsirea celor care au pus o petardă în gura unui câine

Înainte de Anul Nou, câţiva copii s-au distrat punând o petardă în gura unei căţeluşe maidaneze. Rănită, aceasta a ajuns la Asociaţia Free Life şi la medicul Florin Sabadoş, care a operat-o.

Iată ce a anunţat Asociaţia Free Life.

🙏📢📢📢 Ii spunem LIA 🐕, de la sufletul minunat al Dnei Delia Silaghi, care a facut tot posibilul sa o salveze, interventia a fost achitata de catre ingerul ei pazitor, dna Delia .

Catelusa este in grija noastra, si vom face tot posibilul sa uite de acele momente , sa nu.isi piarda increderea in oameni, deoarece mai sunt OAMENI care mai au o inima in piept, in loc de pietre.

Multumim dna , daca ar fi mai multe persoane minunate asemeni dvs. ar fi salvate mult mai multe suflete, multumim minunatei echipe de la Cabinet Veterinar Dr. Sabados Florin pentru promtitudine si sprijinul acordat.

Catelusa este sub tratament, vom reveni cu noutati…..

📢📢📢 Intre timp sau facut plangeri, chiar si din alt oras , cine doreste o poate face si online, se va face si din partea Asociatiei , cu cerere de citire a camerelor de supraveghere din zona respectiva.

DACA CINEVA STIE sau are INFORMATII ESTE RUGAT SA,NE SCRIE.

Multumim.

Între timp a fost iniţiată o petiţie pentru pedepsirea făptaşilor.

„Vă rog să semnaţi petiţia privind pedepsirea minorilor din Satu-Mare care au băgat o petardă unui maidanez în gură. Dacă vă pasă de aceste suflete chinuite, vă rog să semnaţi!Dacă vreţi o schimbare, vă rog să semnaţi!!! Să faca puscarie unul dintre parintii fiecaruia dintre acei „copii”!”

https://www.petitieonline.com/cerem_pedepsirea_minorilor_din_satu-marecare_au_bgat_o_petard_unui_maidanez_in_gurvrem_ceva_concretvrem_legi_aplicate