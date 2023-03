Sătmărenii au predat la debutul campaniei din luna martie peste două tone de deşeuri electrice şi electronice

Prima campanie de colectare a deşeurilor electrice şi electronice (DEEE) din luna martie, cu titlul generic ,,Împreună curăţăm Satu Mare”, iniţiată de către Asociaţia Ecologică şi Umanitară Copacul vieţii, cu sprijinul Primăriei Satu Mare, precum şi a trei agenţi economici autorizaţi pe colectarea, reciclarea şi valorificarea DEEE, desfăşurată sâmbătă, 4 martie, între orele 10.00-13.00, în patru puncte de colectare amplasate în zona centrală a municipiului Satu Mare, s-a finalizat cu succes.

„În urma mobilizării masive a cetăţenilor, în decurs de numai trei ore, s-a colectat o cantitate de 2,10 tone de DEEE, din care aproximativ 80% reprezintă deşeurile voluminoase (frigidere, televizoare, maşini de spălat, calculatoare, imprimante etc), 15% deşeurile de dimensiuni mai mici (tastaturi, aparate radio, veioze, boze, fiare de călcat, etc), şi 5% deşeuri de dimensiuni mici (baterii, cabluri, becuri, etc) – ne-a precizat Elisabeta Bekessy, preşedintele Asociaţiei Copacul vieţii.

Din cantitatea totală colectată, 1,02 tone DEEE au fost preluate de la următoarele 7 unităţi de învăţământ situate în zonele limitrofe punctelor de colectare: Colegiul Naţional Ioan Slavici (95 kg), Liceul Reformat (96 kg), Colegiul Naţional Doamna Stanca (78 kg), Colegiul Naţional Kölcsey Ferenc (160 kg), Liceul Teologic Romano-Catolic Hám János (47 kg), Liceul Teologic Ortodox Nicolae Steinhardt (482 kg), Grădiniţa cu Program Prelungit Guliver (59 kg)”.

Menţionăm că un număr de 15 voluntari: pensionari, ingineri, profesori, şi elevi coordonaţi de către Elisabeta Békéssy, respectiv elevii din echipa de robotică Star Tech de la Colegiul Naţional Ioan Slavici, coordonaţi de către profesor Agota Lupou, au asigurat la cele 4 puncte de colectare preluarea deşeurilor de la cetăţeni, dialogul cu cetăţenii, precum şi înregistrarea cetăţenilor care au solicitat preluarea unor deşeuri voluminoase de la domiciliu, lucru care s-a şi întâmplat în cursul zilei de colectare. Un număr de 4 cetăţeni au solicitat acest serviciu din partea firmei colectoare.

Punctele în care se vor colecta DEEE sâmbătă, 11 martie

Următoarea campanie va avea loc sâmbătă, 11 martie, în intervalul orar 10.00-13.00, pe malul st]ng al r]ului Someş, la următoarele patru puncte de colectare:

•cartierul Micro 14

strada Neajlov – lângă Şcoala Gimnazială Mircea Eliade

•cartierul Micro 15

aleea Milcov – în faţa blocului T3 (în apropiere de Şcoala Gimnazială Bălcesu-Petőfi)

•cartierul Micro 16

b-dul Muncii nr. 19 – în faţa Şcolii Gimnaziale Avram Iancu

•zona Gara Ferăstrău

b-dul Cloşca nr.72 – în faţa Liceului Teoretic German.