Sătmărenii Anghel Cardoş şi Marius Munteanu, victorioşi la Colosseum Tournament

Competiţie de kickbox desfăşurată la Oradea

Arena Antonio Alexe din Oradea a găzduit duminică seara gala Colosseum Tournament XV la K1. Un eveniment care a atras multe persoane în tribune, inclusiv zeci de sătmăreni. Asta pentru că în ring am avut doi reprezentanţi ai judeţului nostru. Şi ambii luptători şi-au câştigat meciurile.

Anghel Cardoş de la Friends Gym Satu Mare a avut o întâlnire grea cu Alexandru Voicu (Club Dacia Martial Arts), la 72,5 kilograme. De altfel a fost singurul meci al galei care a avut nevoie de extra-round. Sătmăreanul şi-a adjudecat victoria, decizia arbitrilor fiind 2-1.

”A fost al treilea meci pentru mine în promoţia Colosseum şi vin după un meci pierdut la puncte, deşi toţi spun că era al meu. Pentru lupta de duminică am schimbat abordarea, mai ales că l-am întâlnit pe elevul promoterului. Deşi l-am tocat trei reprize s-a dat extra-round. Dar din păcate pentru ei Voicu nu a făcut faţă nici în extra. Mă bucur de victorie, dar consider că mai am mult de muncă şi că sunt pe drumul cel bun. În continuare mă voi concentra la munca cu elevii mei. În ceea ce mă priveşte pe mine, sunt în negocieri pentru câteva meciuri tari. Dar deocamdată nu este nimic semnat. La final vreau să-i dedic victoria soţiei mele care şi-a sărbătorit ziua de naştere înaintea meciului şi din cauza pregătirii nu am putut lua parte. Asta înseamnă viaţa sportivă de performanţă, pentru cei ce cred că totul este roz şi frumos”, ne-a transmis Anghel Cardoş.

Cel mai spectaculos KO al galei

Sătmăreanul Marius Munteanu, legitimat la Energy Fight Club Arad, a intrat în ring la +95 de kilograme unde l-a avut adversar pe marocanul Tarik Cherkaoui, verişorul celebrului Badr Hari. Dar lupta s-a încheiat rapid, Marius l-a făcut K.O. pe marocan încă din prima repriză, cu un croşeu trimis în bărbia adversarului. Sătmăreanul a primit premiul de ”cel mai bun luptător al serii”.

”Am avut un adversar de top originar din Maroc. A fost o victorie dorită, muncită, cu câteva emoţii. Am primit sute de mesaje din partea voastră care mă fac să mă simt apreciat şi iubit pentru ceea ce fac şi vă mulţumesc”, spune Marius pe o reţea de socializare adresând mulţumiri tuturor celor care sunt alături de el.