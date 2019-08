Sătmărencele îşi fac deja provizii pentru iarnă din pieţe

La Piaţa nr. 1, oferta de vinete, castraveţi, kapia şi gogoşari e mare

Gospodinele îşi pregătesc cămara pentru la iarnă. Pieţele din Satu Mare sunt pline şi de comercianţi, dar şi de cumpărători. La cea mai mare căutare sunt vinetele, ardeii kapia, gogoşarii şi roşiile.

Am poposit miercuri, 28 august, în Piaţa de alimente nr. 1 din Satu Mare, unde am discutat atât cu producători din Pişcolt, Păulian, Nisipeni, cât şi cu gospodine din oraş,

Castraveţii de pus la borcan – 3 lei kilogramul la cantităţi mari

În această perioadă, analizând plasele pline ale celor ce au ieşit la cumpărături, cel mai bine trec vinetele, roşiile, ardeii şi gogoşarii. Dintre fructele de sezon amintim prunele. Acestea din urmă sunt oferite la 3 lei kilogramul şi sunt cumpărate pentru gem şi compot. E sezon de vinete, e perioada numai bună de copt vinete şi pus la congelator. Pe taraba unui producător din Păulian am găsit chiar trei soiuri de vinete, lunguieţe, adică fără sâmburi – la 4 lei un kilogram, vinete albe – mai dulci, după cum ne spune producătorul, tot la 4 lei kilogramul, şi vinetele normale, cum le spune lumea, la 3 lei un kilogram. Deşi castraveţii sunt mai pe final de sezon, la câteva tarabe se mai găsesc castraveţi de pus la borcan. La cantităţi mici sunt oferiţi la 4 lei kilogramul, iar cine cumpără mai mult, adică de la 5 – 10 kg în sus, are o reducere de preţ şi îi duce acasă la 3 lei per kilogram. Kapia costă 5 – 6 lei un kilogram, gogoşarii semi-iuţi şi cei iuţi 6 lei kilogramul.

Alte bunătăţi

Mai sunt gospodine care se pregătesc de iarnă, confirmă acest fapt vânzătorii din pieţe. Chiar înainte de prânz, un producător din Nisipeni a reuşit să vândă câteva lădiţe pline cu roşii, zeci de kilograme, sătmărencelor ce vor să umple sticlele cu bulion. În funcţie de cât de mare e familia, se fac şi proviziile pentru la iarnă. În rândurile de mai jos notăm preţurile la alte bunătăţi de sezon care se găsesc pe tarabele din Piaţa Mare: păstăi – 8 lei/kg, morcovi – 5 lei un kilogram, pătrunjel – 15 lei kilogramul, varză – 3 lei un kg, conopidă – 5 lei/kg, roşii – 4-6 lei/kg, gogoşari – 6 lei un kg, ţelină – 4 lei, cartofi – 2,5 lei kilogramul, gulii – 3 lei bucata, ceapă – 4 lei kilogramul, usturoi – 25 lei/kg.

Fructe de pe meleagurile judeţului

Pe mese sunt şi fructe din belşug: struguri, mere, pere, piersici şi prune de pe meleagurile judeţului nostru. Prunele, aşa cum scriam mai sus, sunt oferite la 3 lei kilogramul, strugurii costă 6 lei aceeaşi unitate de măsură, piersicile din Cărăşeu costă 3 lei/kg în cazul celor mai mici şi 5 lei kilogramul în cazul piersicilor mai măricele, merele sunt oferite la 3 lei/kg, iar perele la fel, 3-4 lei kilogramul. În piaţă găsiţi şi porumb dulce de pus la fiert la 2 lei ştiuletele.

Taxele pentru parcare îndreaptă cumpărătorii spre supermarket, unde este gratis

Cumpărătorii ne-au mărturisit că au o singură mare problemă, şi anume parcarea. În ciuda faptului că ideile se îndreaptă în ultimii ani spre a consuma produse de la noi, roade ale pământului ieşite ca urmare a muncii depuse de producători de legume şi zarzavaturi, producători agricoli autohtoni, cei care vin cu maşina să îşi cumpere de-ale gurii din piaţă au de plătit un cost suplimentar: parcarea. 2 lei pentru o jumătate de oră, minimum ce trebuie achitat pentru a parca pe partea cu piaţa, unde e zona A de parcare, ca-n centru. Pe aceeaşi stradă, doar pe partea cealaltă a drumului, e zona B. Cert e că se percep anumite taxe ce îi supără pe clienţii ce vin la piaţă: “Dau 2,5 lei pe un kilogram de cartofi şi mai dau şi 2 lei pe tichetul de parcare. Aproape că mai plătesc preţul unui kilogram. Nu e normal. Ar trebui să fie o zonă în care să putem parca gratuit, cum e la alte pieţe din oraş. Cu atât mai mult, mi se pare incredibil ca pe strada Martirilor Deportaţi pe partea cu piaţa să fie zona A, iar pe cealaltă parte a carosabilului zona B de parcare. De ce? Ca să fim jecmăniţi, nu de alta”. Producătorii susţin la rândul lor că faptul că la piaţă se percepe taxă de parcare le afectează semnificativ vânzările. Aceştia spun că oamenii preferă să meargă la hipermarketuri sau supermarketuri, unde au parcare gratis.