Sătmărencele au luat o opțiune serioasă pentru calificarea în Final 8

CSM Satu Mare – Olimpia Brașov 78-60 (42-34), în Cupa României

Baschetbalistele de la CSM Satu Mare au debutat miercuri în Cupa României. În sala LPS “Ecaterina Both” au primit vizita echipei Olimpia Brașov, ocupanta locului 2 în primul campionat de baschet feminin. Sătmărencele au oferit un joc excelent și s-au impus la o diferență mare. Dar calificarea se va juca în manșa retur.

CSM Satu Mare a început meciul cu Reed, Olah, Laza, Batey și Tavic. Aveau să fie și singurele marcatoare din acest meci. Începutul, așa cum ne-am obișnuit, a fost unul excelent. Iar spre bucuria noastră, sătmărencele au controlat tot jocul, până la final. Nu s-a pus nicio clipă problema învingătoarei, după primul sfert. CSM Satu Mare a condus până la capăt, pentru prima dată în secunda 63, scor 2-0. Am remarcat în jocul CSM-ului multe scheme, faze bine lucrate și finalizate cu succes. Iar echipa oaspete s-a întrecut în greșeli sub panou, astfel că după primele zece minute, echipa lui Jose Araujo avea un avantaj de 7 puncte. Al doilea sfert s-a dovedit a fi și cel mai echilibrat al meciului. L-am câștigat la limită, iar după pauza mare ne-am distanțat chiar și la 19 puncte (min. 27). S-a făcut apoi 61-41 (min. 29) pentru ca ultimul sfert să înceapă de la 61-45. L-am început mai greu, dar într-un final am preluat inițiativa și am câștigat manșa tur la o diferență mare. CSM Satu Mare – Olimpia Brașov s-a terminat 78-60 (27-20, 15-14, 19-11, 17-15).

CSM Satu Mare: Olah 23, Reed 17 (12 recuperări, 11 assist-uri), Tavic 17, Batey 15 (14 recuperări), Laza 6, Ferenczi, A. Pop. Antrenor: Jose Araujo.

Olimpia Brașov: Houser 32, Higgins 7, Pesovic 6, Webb 6, Ardelean 5, Crăciun 2, Ghizila 2. Antrenor: Nenad Marinkovic.

“Ne bucurăm pentru această victorie, a venit într-un moment potrivit. Sper să trecem peste acea perioadă cu accidentări. Azi pot să spun că a făcut diferența regula cu două jucătoare românce pe teren. Consider că la Satu Mare sunt cele mai bune jucătoare românce. Nu suntem calificate în Final 8, trebuie să muncim și în retur”, spune Olah, cea mai bună marcatoare de la CSM Satu Mare.

Returul fazei I este programat să se dispute duminică la Brașov de la ora 18:00.