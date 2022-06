Sătmăreanul Tincu va juca la Poli Iaşi

Sepsi OSK nu a mai dorit să-i prelungească contractul fotbalistului sătmărean Răzan Tincu care a apărat culorile clubului din Covasna vreme de 3 sezoane. Dar Tincu nu stat prea mult pe gânduri şi a semnat cu Politehnihca Iaşi, o echipă pentru care a mai evoluat în urmă cu 9 ani.

“Am avut oferte de la mai multe echipe incluisv din L1. Dar am ales Politehnica, echipă cu care am promovat în urmă cu 11 ani în prima divizie a României. Sper să repet această performanţă în vara anului viitor” a spus Tincu. Format la LPS Satu Mare, cu legitimări ulterioare la Someşul şi Florenţa, Tincu a ajuns în 2006 la Rapid Bucureşti după care a mai evoluat la FC Botoşani, Poli Iaşi, Concordia, Doxa Kotokopias (Cipru) şi Sepsi. Are peste 300 de meciuri jucate în Liga 1.