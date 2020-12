Sătmăreanul Sorin Bonea, campion naţional la porumbeii Tippler englez

Pasiunile semenilor noştri sunt multiple. Numai că anul 2020 a fost unul special. Confirmarea în primăvara acestui an a focarelor de Covid-19 şi creşterea îngrijorătoare a numărului îmbolnăvirilor au condus la măsurile restrictive, printre care au fost interzise competiţiile sportive, manifestările culturale cu participare numeroasă ş.a.

Cu toate problemele întâmpinate, au rămas puţine sporturi care s-au putut desfăşura în asemenea condiţii. Printre aceste sporturi se numără şi cel columbofil, care spre bucuria pasionaţilor, nu presupune spectatori, fiind posibilă respectarea normelor restrictive impuse privind distanţarea fizică.

Sătmărenii revin în topul naţional

Cu mai bine de doi ani în urmă, consemnam periodic în coloanele ziarului nostru, o serie de rezultate meritorii, înregistrate de către columbofilii sătmăreni, membri ai Clubului Tippler România. A început apoi declinul. Locurile pe podium au fost ocupate în ultimii ani de către columbofili din ţară, membri ai clubului. Şi iată că, după nu foarte lungă perioadă de reorganizare, de regândire a antrenamentelor, columbofilii sătmăreni au revenit în topul naţional, ceea ce reprezintă un fapt îmbucurător. Asta mai ales pentru faptul că, acesta este singurul club sportiv din acest domeniu care are sediul la Satu Mare.

Pe sfârşit de an competiţional, pentru a afla care sunt rezultatele obţinute de columbofilii sătmăreni, am dialogat cu inginerul Viorel Benţe, preşedintele clubului.

Dacă în anii anteriori, spunea interlocutorul nostru, se organizau mai multe etape ale concursului rezervat porumbeilor de zbor, condiţiile restrictive impuse pentru a limita transmiterea noului virus Covid-19, au intervenit schimbări şi în ceea ce priveşte calendarul competiţional. Au fost anulate două din cele 7 etape de zbor, fără a avea efecte în ceea ce priveşte ierarhia finală.

În cele de urmează vă reţinem atenţia cu rezultatele înregistrate în Campionatul Naţional Maturi 2020 la Tippler englez, Campionatul Naţional Tineret 2020 la rasa Tippler englez şi Campionat Naţional Absolut 2020 la Tippler englez. Prezentăm aceste rezultate pentru faptul că, la Satu Mare, membrii clubului cresc porumbei din această rasă şi îi pregătesc pentru competiţiile de peste an. Ei au concurenţă şi din alte zone ale ţării, care au aderat la acest club.

Rezultate înregistrate

În cadrul Campionatului Naţional Maturi 2020 – Tippler englez, sătmăreanul Sorin Bonea (foto principal), din Moftinu Mic, a ocupat locul întâi, timpul de 39 de ore şi 13 minute, urmat de Radu M. Presura, din Bistriţa, cu timpul de 32 de ore şi 31 de minute> pe locul trei, cu timpul de 29 de ore şi 14 minute s-a clasat sătmăreanul Nemethi Zsolt. Sătmăreanul Gyory Gergo – campion în anii anteriori, a ocupat locul 6, cu timpul de 22 de ore şi 16 minute, pe locul 8 se află Ioan Novac, din Satu Mare, cu timpul de 17 ore şi 45 de minute, iar pe locul 10 este menţionat Alexandru Bocsi, cu timpul de 9 ore 59 de minute.

La categoria tineret, pe locul II s-a clasat sătmăreanul Sorin Bonea, cu timpul de 19 ore şi 54 de minute. Ca o curiozitate, între locul I şi locul II, diferenţa de timp cumulat este de 3 minute. Pe locul 8 s-au clasat porumbeii lui Gyory Gergo, cu timpul de 5 ore şi 12 minute, iar pe locul 9, Nemethi Zsolt, cu timpul de 3 ore şi 39 de minute. Cei doi din urmă menţionaţi sunt sătmăreni.

În clasamentul campionilor absoluţi, pentru anul 2020, la categoria Tippler englez se află pe locul I sătmăreanul Sorin Bonea, cu timpul de 59 de ore şi 7 minute, pe locul 5 este menţionat Nemethi Zsolt, cu timpul de 32 de ore şi 53 de minute, iar pe locul 7 – Gyory Gergo, cu timpul de 27 de ore şi 28 de minute.