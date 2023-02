Sătmăreanul Petru Eleş a câştigat Cupa Ungariei U23 cu echipa de baschet NKA Universitas PEAC

În 15 februarie 2023 se vor împlini 8 ani de când sătmăreanul Petru Eleş a plecat în Ungaria la Pecs. Fostul manager şi antrenor al echipei de baschet feminin de la CSM Satu Mare a avut o activitate bogată în toţi aceşti ani. Periodic, în coloanele ziarului nostru am publicat din rezultatele pe care le-a înregistrat în ţara vecină. Au fost ani plini de satisfacţii, iar zilele trecute, echipa la care se află Petru Eleş a ridicat un trofeu important.

Mai exact, competiţia se numeşte Cupa Hepp şi este rezervată echipelor de U23. Sistemul este eliminatoriu, trebuie să treci de trei tururi până ajungi în Final Four, care se desfăşoară normal, semifinală şi finală. Conform celor declarate de Petru Eleş, competiţia se bucură de un prestigiu foarte mare în Ungaria, deoarece se bat practic echipele secunde ale primelor divizionare, echipele universităţilor şi echipele academiilor.

“Noi am avut cea mai tânără echipă din competiţie, cu o medie de vârstă de doar 18 ani, de aceea victoria noastră a fost considerată o mare surpriză. În Final Four au fost alături de noi trei echipe din Budapesta, BEAC (n.r. echipa care a organizat Final Four-ul), Csata DSE şi MTK-TFSE. În semifinală noi am trecut de gazdele de la BEAC, scor 81-67, apoi în finală am învins-o pe MTK-TFSE cu 85-74”, ne-a spus Petru Eleş.

În prezent, sătmăreanul este managerul sportiv al academiei naţionale de baschet din Ungaria, iar echipa se numeşte NKA Universitas PEAC, la fel ca şi echipa care joacă în prima divizie şi în EuroCup.