Sătmăreanul Marius Munteanu deschide joi piramida “Luptă Capitală”

În Bucureşti are loc în această seară o gală inedită de kickboxing. 8 sportivi din toate regiunile ţării vor lupta în primul turneu piramidal organizat de Dynamite Fighting Show. Iar miza este una importantă: centura DFS la categoria grea, sau centura lui Cătălin Moroşanu, şi un premiu de 10.000 de euro. În ringul din Capitală va urca şi sătmăreanul Marius Munteanu (foto – dreapta). Şi conform tragerii la sorţi de zilele trecute, Marius va lupta chiar în primul meci contra lui Florin Ivănoaie.

“Primul venit, primul servit. Oricine era acolo, îl alegeam pe el încă din primul meci”, şi-a motivat Munteanu decizia de a-l alege pe Ivănoaie la tragerea la sorţi de zilele trecute. “E un sportiv bun, dar şi eu sunt bun. O să vadă bătaie. Va fi 1 vs 1 acolo”, a replicat Ivănoaie.

Marius Munteanu are 30 de ani, 100 kg, 1,92 m, iar în DFS are scorul de 3-0. Sportivul care se antrenează la NRG Fight Arad alături de Arnold Nagy este neînvins până acum în DFS, având trei victorii (Claudiu Istrate, David Mihajlov, Mohammed Seddik). Cunoscut pentru numărul mare de meciuri disputate, Munteanu a cucerit în 2019 centurile Colosseum şi Fight Zone.

Adversarul sătmăreanului, Florin Ivănoaie se trage din Timişoara, are 23 de ani, 104 kg, 1,92 m, iar în DFS are scorul de 0-1. Ivănoaie porneşte din postura de “underdog” în turneul piramidal din cauza experienţei sale la nivel înalt. Dar la debutul său în DFS, la Arad, în martie 2020, a fost aproape să-l învingă pe Ionuţ Iancu. Dar a pierdut în extra round. Fost practicant de box, Ivănoaie se pregăteşte la Timişoara sub comanda lui Miki Viel.

Drumul până la marea finală:

Sfert 1: Marius Munteanu – Florin Ivănoaie

Sfert 2: Sebastian Lutaniuc – Mihai Ştefan

Sfert 3: Alin Ionuţ Iancu – Ştefan Lătescu

Sfert 4: Costin Mincu – Ion Grigore

Semifinala 1: Câştigător sfert 1 – Câştigător sfert 2

Semifinală 2: Câştigător sfert 3 vs Câştigător sfert 4

Evenimentul denumit “Luptă Capitală” va avea loc la Arenele Romane din Bucureşti, de la ora 20:00. Totul se va vedea în direct pe Pro X şi online pe platforma sportextra.ro.

Toate cele 7 meciuri din turneul piramidal se vor desfăşura în această seară. Va fi programat şi un meci de rezervă (Robert Hodea – Andrei Petreraşu), iar câştigătorul va fi pregătit să înlocuiască unul dintre învingătorii din sferturi ori semifinale care nu poate continua în faza următoare. Precizăm că toate meciurile din turneul piramidal se vor desfăşura după regula 3 reprize a câte două minute.