Sătmăreanul Marcel Savaniu a promovat în lotul de observatori din Liga 1

În 25 ianuarie a avut loc prima şedinţă a Comitetului Executiv FRF din acest an. În cadrul ei, sătmăreanul Marcel Savaniu, în prezent preşedintele Comisiei Judeţene de Arbitri din cadrul AJF Satu Mare, a fost promovat observator în Liga 1.

Câteva concluzii/ informaţii după şedinţa Comitetului Executiv:

• Regulamentul jocurilor de baraj pentru promovarea în Liga a 3-a: faţă de draft-ul discutat la Cheile Grădiştei s-a completat articolul 7 cu “abrogarea principiului avantajului golului în deplasare”. Nu s-a atabilit, încă, data tragerii la sorţi dar cu siguranţă va avea loc în perioada următoare.

• Noutăţi/promovări în loturile de observatori: Savaniu Marcel (SM) – Liga 1, Moisescu Luis (MH) şi Şovre Octavian (BH) – Liga 2, Velicu Bogdan (B) , Balaci Marian (MH), Tudorică Ioan (VL) – liga 3

• Pentru licenţa C: a început un curs de formare a formatorilor pentru licenţa C.

• în Regulamentul de certificare Liga a 2-a s-a menţinut prevederea ca antrenorii să aibă viză a Comisiei Tehnice fie a FRF, fie a AJF; de asemenea s-a eliminat licenţa UEFA C pentru antrenorii echipelor de juniori; în momentul de faţă avem: U 19 – antrenori UEFA A, U 11-17 – antrenori UEFA B.

Pentru licenţa UEFA C şi licenţe pentru persoanele care nu au bacalaureat, Comisia Tehnică va prezenta propuneri în viitoarele şedinţe ale Comitetului Executiv.