Sătmăreanul Mani Gyenes a intrat oficial pe lista legendelor de la Raliul Dakar

Emanuel Gyenes #44 ia startul în ediția cu numărul 42 a Raliului Dakar, purtând pe motocicletă însemnele „Legend” – această distincție este acordată de către organizatori celor care au participat la minim 10 ediții ale raliului. Primul raliu găzduit de Arabia Saudită debutează pe 4 ianuarie, cu startul festiv din Jeddah, și continună cu prima probă specială din 5 ianuarie. Sunt programate 12 etape, la jumătatea cărora este inclusă o zi de odihnă (11 ianuarie), iar câștigătorii vor fi desemnați în Qiddiyah (17 ianuarie), după ce au parcurs în total 7.856 de kilometri.

În 2006, când a început pregătirile pentru primul său Dakar (ediția 2007 și ultima desfășurată în Africa), pilotul sătmărean nu îndrăznea să spere într-o carieră care să îl ducă pe lista legendelor raliului. De-a lungul timpului, însă, a strâns șapte finișuri din nouă posibile, a câștigat de două ori la clasa Maraton (o clasa foarte restrictivă din punct de vedere tehnic, nefiind permisă schimbarea mai multor componente de pe motocicletă, inclusiv motorul) în 2011 și 2015, iar în 2016 a obținut și cel mai bun rezultat la general (locul 14). Mani Gyenes și Marcel Butuza sunt riderii români care au concurat atât în Africa, cât și în America de Sud, iar acum sunt prezenți și la startul celui de al treilea capitol din istoria Raliului Dakar: Arabia Saudită.

Dakar 2020

După anii din Africa și cele 10 ediții din America de Sud, competiția supremă de anduranță din motorsport a ajuns la un nou capitol, Arabia Saudită. Pentru următorii cinci ani, Raliul Dakar va explora acest teritoriu aproape virgin, când vine vorba de rally-raid, și care are multe zone care amintesc de traseele din Africa. Startul festiv se va da în Jeddah, pe 4 ianuarie, iar pe 5 ianuarie concurenții vor porni către nord, traseul șerpuind paralel cu Marea Roșie. Prima din cele 12 etape măsoară 752 de km, din care 319 km de probă specială, în care concurenții vor avea un mic rezumat a ceea ce urmează în restul raliului. Vor fi zone sinuoase, piatră, dune, o probă specială în adevăratul sens al cuvântului, nu doar o simplă încălzire. La finalul zilei de 5 ianuarie, bivuacul va fi stabilit lângă orașul Al Wajh, aflat și el la Marea Roșie. Apoi vor urma trei etape în care navigația va juca un rol decisiv, concurenții vor ajunge foarte aproape de granița cu Iordania și vor rula prin munți și canioane, zonă unde se așteaptă și cele mai scăzute temperaturi din raliu, undeva în jur de 0 grade C°. La Al Ula, traseul va trece pe lângă templele Nabatean, poate cel mai bine păstrat „secret” al Arabiei Saudite. Chiar înainte de ziua de odihnă, programată pe 11 ianuarie în capiatala Riyadh, se va rula într-o probă specială – 100% nisip pentru 478 de km. Pe 12 ianuarie este programată cea mai lungă probă specială din raliu, Riyadh – Wadi Al-Dwasi, 546 kilometri. Apoi vor mai fi incursiuni în canioanele aflate aproape de Wadi Al-Dawasir, iar pe 15 ianuarie este programată etapa-maraton Haradh – Shubaytah, cu o probă specială ai cărei ultimi 30 de km sunt exclusiv în dune, unde trebuie alocată o atenție majoră navigației, mai ales că se întunecă foarte repede în acea zonă a lumii, în această perioadă din an. Pe 16 ianuarie, în penultima etapă, sunt programați 80 de km, din totalul de 379 km de probă specială,prin cele mai frumoase dune ale Arabiei Saudite. Ultima zi a raliului nu va fi simplă – are o lungime totală de 447 km, 374 km dintre aceștia fiind cei ai probei speciale, organizatorii dorind ca lupta pentru victorie și terminarea în sine a raliului să continue într-adevăr până la podiumul de sosire din Qiddiyah.