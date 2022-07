Sătmăreanul Dacian Nastai ar putea asigura interimatul la FCSB

FCSB a pierdut startul începutului de sezon, iar ca o consecinţă a celor două înfrângeri şi remizei după primele trei meciuri, antrenorul vicecampioanei României, Toni Petrea, şi-a dat demisia din postura de antrenor al echipei roş-albastre.

După egalul din prima etapă cu U Cluj şi înfrângerea din Conference League, FCSB a pierdut şi derby-ul cu Rapid, în Giuleşti, cu scorul de 2-0. După meci, patronul Gigi Becali a declarat că a fost dorinţa lui Toni Petrea să părăsească echipa, cu toate că finanţatorul FCSB a încercat să îl convingă să stea la echipă, măcar până după returul din Conference League, cu Sburtalo Tibilisi.

După ce a anunţat că vrea să cedeze echipa, Gigi Becali se mai confruntă acum cu o problema aducerii unui antrenor nou. Principalul favorit la postul de antrenor este Nicolae Dică, care a mai facut parte din staff-ul tehnic al FCSB în două rânduri, ca secund al lui Mirel Rădoi, în perioada 2014-2015, şi ca principal în sezonul 2016-2017.

O ştire venită pe ”surse” spune că sătmăreanul Dacian Nastai ar putea fi de fapt viitorul antrenor al FCSB-lui. Plecat în această vară de la Şimleu Silvaniei la FCSB 2, Nastai este unul din oameni din actualul staff al grupării condusă de Ggi Becali care deţine licenţa PRO. Adică, în momentul de faţă, este singurul care poate ocupa loc, în mod oficial, ca antrenor, pe banca de rezerve a FCSB-lui şi care poate da indicaţii pe parcursul meciului. Am încercat să-l contactăm pe Dacian Nastai, dar nu am reuşit. Aşa că nu ştim dacă va fi desemnat antrenor principal.

După părerea noastră este puţin probabil ca Nastai să fie înscăunat ”principal”. Dar, dacă aşa va fi, postura lui Dacian Nastai va fi una extrem de dificilă.

Odată că el nu va putea lua nicio decizie importantă fără acordul lui Gigi. Apoi, cel agreat de Gigi din actualul staff este Mihai Pintilii. Dar fostul jucător nu are carnet de antrenor şi nu are voie nici măcar să se ridice de pe bancă. Pe de altă parte, aproape sigur că Dacian nu va sta multe etape pe bancă având în vedere că Becali îl vrea, şi probabil îl va aduce ca antrenor, pe Nicolae Dică. Unele ziare de sport spun că s-a şi ajuns la un acord între Dică şi Becali. Dar, până se semnează şi înregistrează noul contract e posibil ca Dacian Nastai să accepte propunerea având în vedere că este angajatul clubului şi nu poate refuza ordinul venit de la Palat. Plus că titulatura de ”antrenor la FCSB” ar suna bine în CV-ul profesorului sătmărean.

Trebuie să mai spunem că în staff-ul FCSB-lui se mai află o persoană, Cristian Ţermure, posesor al licenţei PRO. Acesta are avantajul că a evoluat ani buni în Liga 1 şi că a fost secundul lui Reghe la Universitatea Craiova.

Următorul meci al vicecampioanei este joi, de la ora 20.30, când FCSB va disputa returul din Conference League la Bucureşti, împotriva echipei georgiene Sburtalo Tibilisi. Turul a fost pierdut de roş-albaştrii cu scorul de 1-0.