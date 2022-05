Sătmăreanul Claudiu Gorgan a cucerit al treilea titlu de campion la 6 ore alergare

El s-a calificat la Campionatul Mondial de 100 de kilometri

În zilele de 21 şi 22 mai, la Timişoara s-a desfăşurat Campionatul Naţional de ultraalergare pe şosea (6, 12, 24 ore, 50 şi 100 kilometri). Totul s-a organizat în cadrul @s24h_race. În ceea ce priveşte concursul de 6 ore, aici sătmăreanul Claudiu Gorgan (foto – centru) a reuşit să termine pe primul rând cu un total de 84.102 metri. Astfel, a cucerit al treilea titlu de campion naţional în proba de 6 ore alergare.

Această performanţă i-a adus sportivului sătmărean calificarea la Campionatul Mondial de 100 de kilometri. Claudiu Gorgan ne-a povestit în scris drumul pe care l-a parcurs până la această mare performanţă. Aşa că nu vom interveni şi vă prezentăm toată povestea pe care ne-a comunicat-o:

“Povestea e lungă cum de altfel şi distanţa, dar am să vă spun un pic şi despre această aventură. Ultra-Maratoniştii aleargă mult şi cam asta am vrut să fac şi eu pornind în cursă cu un singur gând, să alerg peste 90km … Acesta a fost obiectivul meu principal şi dacă-l despicăm puţin, pot spune că am fost foarte aproape. Să poţi să reuşeşti asemenea ritm şi să atingi o asemenea distanţă este nevoie de mult curaj şi de multă, multă rezistenţă, atât fizică cât şi psihică. Pregătirea specifică pentru acest concurs am facut-o în cel mai frumos loc din România, în Piatra Arsă la 2000m altitudine in Muntii Bucegi. Alături de bunul meu prieten @nicolaesoare, acest cantonament a fost unul din cele mai frumoase cantonamente de până acum din viaţă mea de sportiv. @adelina_panaet a fost şi ea cu noi în această aventură.

Paradisul de zăpadă

Am pornit toţi trei spre paradisul de zăpadă cu telecabina pentru o perioada de 27 de zile, perioadă în care am lăsat lumea în urmă ca să putem atinge vise şi nori! Zăpada de acolo învelea locul într-o manta albă.

Am stricat noi puţin peisajul cu nişte culori aprinse, reflectate de achipamentul nostru ţipător, şi-a mai fost şi o cărare neagră, pe care tot noi am facut-o cu lopata, 8 zile la rând. Atât ne-a luat să dezăpezim cei 400m de stadion ca să putem alerga. Au fost zile foarte grele dar ne-am descurcat! Până să reuşim să alergăm pe stadion antrenamentele le-am făcut pe bandă şi în sală de sport. Îmi amintesc cum alergam în sala care avea diametrul aproximativ 70m şi nu era uşor dar, aveam un singur gând „La Naţionale Rup Bariera de 90km” Eram obişnuit să mă învârt în cerc aşa că, la concurs pe traseul de 1.226 m nu am avut problema asta! Am făcut 68 de tururi de 1226 m, iar primii 69 km eram în grafic, rulam frumos pe traseu la un ritm de 3’56″km însă traseul cu puţină urcare şi căldură mi-au stricat socotelile. Ştiam că sunt puternic şi am plecat în cursă gândindu-mă la zilele în care alergam câte 80 de tururi pe pistă. E bine şi greu, ce vezi trebuie să te bucure dar, după traseu se ascunde timpul, şi noi

trecem pe lângă el fără să ştim.

“Chiar dacă nu te aştepţi am să mă întorc”

Eu nu voiam să fac asta aşa că am alergat cu toată puterea! Chiar dacă nu te aştepţi am să mă întorc. E ca şi cum am auzit acest traseu vorbind de departe. Atât de mult îşi dorea să fie văzut! Nu m-am lăsat! În echipa de suport l-am avut pe George Surlea omul minune! A fost lângă mine pe toată durata cursei şi a respectat planul de cursă pe care, împreună l-am făcut şi conturat. A ştiut să mă liniştească în momentele dificile şi să-mi dea avânt spre ce urma să se întâmple! Îi datorez o mare mulţumire! Sunt mulţi oameni care m-au încurajat şi care au fost alături de mine! Nu îmi rămân prea multe de spus şi o să închei prin a vă mulţumi şi a vă spune că, da… Sunt fericit pentru această cursă! Îmi doresc să pot mai mult la Campionatul Mondial de 100 km! Never Give Up!”

La final precizăm că antrenorii Radu Achim şi Horea Macarie, de la LPS Satu Mare, sunt cei care l-au pregătit pe Claudiu Gorgan la începuturi, în urmă cu mulţi ani. În prezent, Claudiu Gorgan este legitimat la CSM Craiova.