Sătmăreanul Benjamin Bodo a devenit campionul României!

Este primul aur cucerit la seniori, floretă individual

Sala de scrimă “Ana Pascu” din Bucureşti a găzduit vineri Campionatul Naţional de floretă dedicat seniorilor. Aşa cum am scris şi în numărul trecut, în concurs s-au înscris şi sportivi de la CS Satu Mare, respectiv sătmăreanul Benjamin Bodo de la CSU Poli Timişoara. Şi aşa cum anticipam, Bodo a urcat pe podiumul final. Din fericire a cucerit cea mai preţioasă medalie, fiind şi primul titlu naţional la seniori individual.

Cu cinci victorii din cinci meciuri, în faza grupelor, Bodo a obţinut calificarea directă în optimile competiţiei. Aici l-a eliminat pe Eugeniu Vadaniuc (CSU Poli Timişoara), scor 15-10, după care a dispus de Radu Burcea (CSA Steaua), scor 15-4. Pentru prezenţa în ultimul act, sătmăreanul a trecut de Bogdan Dascălu (CSU Poli Timişoara), scor 15-10. Iar în marea finală, sătmăreanul a câştigat lupta cu scorul de 15-13.

De precizat că de la ediţia din 2016, Bodo a fost mereu prezent pe podiumul seniorilor. Acum, în 2021, este prima dată când cucereşte aurul. Anterior, pe vremea când era la CS Satu Mare a obţinut nenumărate medalii.

“Sunt fericit pentru că am reînceput activitatea. Este şi ciudat având în vedere condiţiile în care se ţin concursurile. Toată lumea trebuie să poarte mască, se păstrează distanţarea şi se respectă toate regulile. Dar mă bucur că în sfârşit, după un an de pauză, am putut să organizăm un campionat. Urmează să particip la campionatul naţional de spadă, după care sper să se organizeze şi campionatul de tineret U23”, ne declară sportivul care a împlinit recent 23 de ani.

Altfel, aşa cum Federaţia Română de Scrimă a anunţat, la campionatele de anul acesta se oferă şi premii în bani. Iar de pe poza finală observăm că titlul de campion naţional este recompensat cu 2.000 de lei.

În concursul de vineri, sportivii de la CS Satu Mare au încheiat pe următoarele locuri: Răzvan Nojea – 17, Nicolas Pop – 18, Matei Serghie – 21. Au participat 24 floretişti de la cele mai importante cluburi de profil din ţară.

Sâmbătă este programată proba feminină. De la CS Satu Mare le vom avea pe Maria Chiorean, Melissa Korossy, Teodora Şofran, Diana Şuta şi Diana Virag. Printre cele 27 de floretiste se va afla şi Alexandra Lazin, sătmăreancă legitimată la CSU Politehnica Timişoara. Floreta de la CS Satu Mare este pregătită de Attila File, Arnold Izsaki, Dan Şuta şi Eva Lengyel.

Sursă foto: Federaţia Română de Scrimă