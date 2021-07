Sătmăreanul Anghel Cardoş s-a impus în main eventul galei Prometheus

Sătmăreanul Anghel Cardoş a luptat zilele trecute la gala Prometheus, desfăşurată la Cluj-Napoca. În total au fost 11 meciuri la prima ediţie.

La categoria 77 de kilograme, sportivul de la Friends Gym Satu Mare l-a avut adversar pe Mădălin Crăciunică în main eventul galei. Sportivul nostru s-a impus după o repriză suplimentară.

“Un eveniment reuşit mai ales pentru că au fost spectatori. Este cu totul altceva să auzi că lumea te încurajează. Nu eram în cărţi să lupt la această gală, dar s-a accidentat un sportiv şi am fost contactat cu 8 zile înainte de meci. Evident că am acceptat şi aşa am ajuns să lupt, Toată lumea zice că l-am bătut în trei reprize şi nu trebuia un extra round. Dar în extra l-am dominat la toate capitolele. Este o victorie muncită şi mult dorită mai ales că vin după o înfrângere urâtă în faţa unui olandez. Este o victorie faină pentru că l-am răzbunat pe colegul meu Sechelaru care a pierdut în faţa lui Crăciunică”, ne-a declarat Anghel Cardoş.

Următorul meci îl va avea în 20 august la Hunedoara. Dar deocamdată nu îşi cunoaşte adversarul.