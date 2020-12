Sătmăreanul Anghel Cardoş luptă vineri la Colosseum Tournament

După ora 19:00, în direct la Digi Sport 2

Colosseum Tournament continuă tradiţia şi va încheia apoteotic şi anul 2020. Organizatorii promit că odată cu primul gong se vor elibera orgolii şi dorinţă de victorie, care vor da naştere unor meciuri încrâncenate, pline de adrenalină şi suspans. Mai mult ca sigur, deciziile vor fi aşteptate cu sufletul la gură de sportivi, antrenori şi publicul telespectator.

La Gala din 18 decembrie, eroii noului val de luptători au datoria să menţină viu spiritul de luptă al gladiatorilor care au scris deja istorie în Arena Colosseum din Bucureşti. Din nefericire, situaţia pandemică la nivel global face ca şi acest eveniment să aibă loc fără spectatori în tribune. Show-ul Colosseum XXII va fi însă televizat, astfel că strălucirea eroilor va putea fi admirată.

Colosseum XXII vă propune mai multe dueluri incendiare ale generaţiilor. Unul dintre ele este cel în care îl avem pe sătmăreanul Anghel Cardoş, care va lupta cu Argyo Darius.

“Dacă Anghel Cardoş este unul dintre sportivii cu ştate vechi în kickboxing-ul românesc şi cu meciuri avute inclusiv în GLORY Kickboxing, Darius Argyo este un tânăr de perspectivă, care promite să ofere o surpriză demnă de ţinut minte de întreg universul Colosseum Tournament. Lupta are loc la categoria 75 de kilograme, obiectivul ambilor sportivi fiind acela de a obţine victoria şi de a îşi continua aventura în arenele Colosseum”, transmit organizatorii Colosseum Tournament.

Singurul meci din an pentru Cardoş

“Anul acesta a fost unul foarte foarte nasol atât pentru mine cât şi pentru alţi colegi de breaslă. Am fost pe fight-cardul a 2 promoţii unde urma să lupt cu adversari buni, dar din cauza pandemiei nu am putut lupta. Am primit şansa de a lupta în ultima gală de anul acesta şi sunt recunoscător promoţiei Colosseum Tournament. Mi s-a oferit şansa să bifez 1 meci anul acesta. În alţi anii eram supărat să am 1 singur meci, dar acum sunt recunoscător. Ce vremuri trăim… Îmi doresc să nu apară surprize la testarea Covid şi să ne vedem cu bine pe data de 18 la televizor. Doamne ajută şi grijă de voi!”, ne transmite luptătorul de la Friends Gym Satu Mare. Amintim că Anghel Cardoş trebuia să lupte recent şi într-o altă gală. Dar adversarul său nu a putut să mai intre în ring, iar meciul s-a amânat.

Gala Colosseum XXII se vede în direct pe Digi Sport 2 şi pe FightBox, vineri, 18 decembrie, de la ora 19:00.