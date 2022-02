Sătmăreanul Alex Negrea a semnat cu FC Hermannstadt

Sătmăreanul Alex Negrea este din luna februarie jucătorul celor de la FC Hermannstadt, o echipă care se bate pentru promovarea în Liga 1 şi care în prezent ocupă locul 2 în Liga 2, campionat care se va relua la finalul lunii februarie.

Transferul său a fost intermediat de către sătmăreanul Rareş Pop, fost portar al Olimpiei Satu Mare, dar şi al lui CFR Cluj. Precizăm că de anul trecut, Rareş a devenit impresar. Acesta ne-a declarat că Alex Negrea a ajuns la Hermannstadt din postura de jucător liber de contract.

Iată cum îl prezintă clubul FC Hermannstadt:

“Alex-Tudor Negrea este un fotbalist de picior stâng, care poate evolua pe toate posturile de pe banda stângă – fundaş, mijlocaş şi “aripă” (winger). Alex are 23 de ani şi se alătură echipei noastre din postura de jucător liber de contract. Acesta a bifat prezenţe în toate cele 4 meciuri amicale disputate în acest an şi a convins staff-ul FCH de calităţile pe care le are.

Tânărul are 10 selecţii în loturile naţionale de juniori (România U18 şi U19), iar în carieră a mai evoluat până acum pentru echipe ca F.C.Augsburg din Germania, ţară în care Alex a locuit timp de 10 ani şi s-a format ca fotbalist, Sportul Şimleu şi Chindia Târgovişte (7 prezenţe în Liga 1).”