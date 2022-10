Sătmăreanca Ştefania Sălăjan, medaliată cu bronz la Balcaniada de şah rapid din Muntenegru

Debutul lunii octombrie a venit prima rundă a Campionatului Balcanic pentru Copii şi Juniori (8-18 ani) în oraşul muntenegrean Cetinje. Printre reprezentanţii selecţionaţi de către Federaţia Română de Şah s-au regăsit şi 2 copii care se pregătesc în cadrul secţiei Liceului cu Program Sportiv Satu Mare.

Astfel, Ştefania Sălăjan a participat în grupa fetelor de 16 ani (deşi urmează în curând să împlinească 15 ani ), iar Vladimir Sofronie (sportiv cu dublă-legitimare Logic 64 Braşov + LPS Satu Mare), deşi are doar 9 ani, s-a confruntat cu copii de 10 ani din: Bulgaria, Muntenegru, Moldova, Macedonia, Kosovo, Bosnia-Herţegovina şi Albania. Amândoi şahişti sunt antrenaţi de sătmăreanul Cătălin Ardelean. Per total, la competiţie au participat 106 şahişti din 11 ţări.

Performerul delegaţiei tricolore a fost braşoveanul Vladimir Sofronie, acesta câştigând convingător în toate cele 3 probe de şah: clasic, rapid, blitz. Deşi are doar 9 ani, el s-a impus categoric in fata unor copii de 10 ani.

”Simpaticul şi talentatul Vlady este băiatul fostului campion naţional de seniori, Iulian Sofronie şi a MF Claudia Bilciu Sofronie, medaliată mondială în perioada junioratului. El are dublă legitimare Logic 64 Braşov şi LPS Satu Mare, dincolo de antrenamentele zilnice cu părinţii, participa de 2-3 ori/săptămâna la lecţiile din cadrul clubului nostru. Un copil care beneficiază de aptitudini generale şi specifice deosebite, plin de entuziasm, având părinţi foarte implicaţi. Dacă va continuă să studieze cu aceeaşi pasiune şi se vor găsi resursele financiare necesare participării la competiţii cât mai multe, putem privi cu încredere viitorul sau şahist”, spune antrenorul sportivului.

Sătmăreanca Ştefania Sălăjan, devenită de curând elevă a Colegiului Naţional Ioan Slavici, a jucat în grupa de 16 ani (deşi ea are doar 15) alături de alte fete şi băieţi, clasamentele făcându-se separat la masculin şi feminin. Cel mai bine s-a descurcat la şahul rapid, obţinând o preţioasă medalie de bronz, iar la şahul clasic clasându-se pe locul 4.

”Sperăm că această prima medalie internaţională să o impulsioneze să-şi dorească şi mai mult, îi va da mai multă încredere in forţele sale”, transmite antrenorul Cătălin Ardelean.