Sătmăreancă nemulțumită că nu poate să-și ia tichete de parcare

O sătmăreancă care n-a dorit să-și dezvăluie identitatea ne-a contactat telefonic la începutul săptămânii cu o problemă întâlnită mai des în municipiul Satu Mare. Așa că motive sunt suficiente să o credem.

”În 28 februarie am întâmpinat probleme în achiziționarea unui tichet de parcare. Ceea ce nu mi se pare normal. Două aparate nu au funcționat în jurul orei 11:00, așa că am fost nevoită să fac sute de metri ca să-mi iau un tichet. Dacă nu făceam asta, riscam o amendă. Mă aflam lângă Policlinica CFR unde aparatul nu funcționa. Așa că am trecut strada lângă Casa de Pensii. Degeaba, nici aparatul de acolo nu funcționa. Pentru a face totuși rost de tichet de parcare am făcut sute de metri, am mers la aparatul de lângă catedrală. Știu că mersul pe jos este sănătos, dar nu am ajuns în acea zonă de plictiseală, ci cu treburi serioase. Dacă tot ne iau bani pentru parcare ar trebui să nu apară astfel de probleme. Timpul este prețios”, ne-a transmis sătmăreanca.