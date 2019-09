Sătmăreanca Lili Şanta, dublă vicecampioană naţională la atletism

La 400 şi 800 metri, categoria masters

Performanţă excepţională relizată de sportiva sătmăreancă Lili Şanta la Campionatele Naţionale de atletism. Disputată la Bucureşti, la categoria ”masters”, sportivi peste 35 de ani, competiţia a fost organizată de FR de Atletism şi a adunat pe pista stadionului Iolanda Soter peste 500 de sportivi din toată ţara. O competiţie de valoare ridicată având în vedere că la startul ei s-au aflat mulţi foşti medaliaţi olimpici, mondiali şi europeni.

Satu Mare a fost reprezentat de un singur sportiv, de fapt o sportivă, Lili Şanta. Iar rezultatele obţinute de Lili Şanta pot fi considerate excepţionale având în vedere că ea a fost debutantă la o asemenea competiţie, de o înaltă anvergură. Lili Şanta s-a întrecut pe sine, dar şi pe multe medaliate la competiţii de top mondial. Sătmăreanca a concurat foarte bine şi a cucerit două medalii de argint, adică două titluri de vicecampioană naţională, în problele de 400 şi 800 metri plat. ”Fac sport de când mă ştiu şi alerg zilnic pe terenul Dinamo. Aflând de competiţie mi-am zis aşa, ce-ar fi să încerc. Am încercat, am reuşit, şi iată am câştigat două medalii preţioase!”, ne-a spus sportiva.

Din păcate medaliile, cele două titluri, nu vor intra în palmaresul sportului sătmărean cu toate că sportiva şi-ar fi dorit foarte mult acest lucru. Pentru a putea participa la concurs trebuia ca sportivii să fie legitimaţi la un club. Lili Şanta a încercat să se legitimeze la CS Satu Mare, dar a fost refuzată pe motiv că la clubul sătmărean nu există secţie de seniori. Drept urmare, cu ajutorul antrenorului stămărean Marius Glodean ea a fost legitimată la Masters Club Atletic Bucureşti, club pe care l-a reprezentat la campionate. Păcat, dar noi am consemnat performanţele sportivei sătmărene. Mai ales că de la suliţaşul Florin Turcu şi alergătorul Nagy Attila judeţul nostru nu a mai avut alt atlet senior medaliat la o competiţie naţională. În încheiere mai spunem că Lili Şanta este maestră a sportului. Ea a practicat fotbalul la nivel înalt, a fost de mai multe ori campioană naţională, cu ICIM Braşov şi a jucat de peste 70 de ori în echipa naţională feminină a României.