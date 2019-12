Sătmăreanca Bianca Rus revine pe micile ecrane: din ianuarie, în emisiunea “Bravo, ai stil!”

După ce a slăbit 60 de kilograme, arată minunat, se simte bine şiradiază, cântăreaţa Bianca Rus ne arată că are stil! Din ianuarie, la Kanal D, în emisiunea “Bravo, ai stil!”.

Frumoasă e, vorbăreaţă e, talent are! De această dată, Bianca Rus demonstrează că are şi stil! În prima emisiune din ianuarie 2020, Bianca va avea un indicator de votare prin mesaj telefonic.

Până atunci, intraţi pe Instagram şi pe Bravoaistil daţi “like-uri” şi comentaţi! O puteţi susţine pe sătmăreanca noastră care, aşa cum o descriu cei din showbiz, e de un optimism debordant, de o sinceritate dezarmantă, un exemplu de voinţă de fier. Bianca a trecut recent printr-o operaţie chirurgicală pentru a scăpa de surplusul de greutate şi iat-o acum, cu 60 de kilograme mai puţin, într-o nouă etapă a vieţii sale, plină de energie, creativitate, dornică să îşi pună în valoare talentul muzical şi stilul personal.

Are 50 de kilograme la cei 1,67 metri, e frumoasă şi are stil! În pragul sărbătorilor de iarnă, Bianca Rus îşi doreşte să le transmită tuturor cititorilor Informaţia Zilei, telespectatorilor Informaţia TV, “Crăciun Fericit!”, un An Nou plin de realizări, de dorinţe împlinite, un 2020 superb din toate punctele de vedere!