Sătmărean revoltat că locul de parcare se rezervă doar cu acte originale

Zilele trecute am fost contactaţi din Italia de către cititorul nostru Nicolae Lăpuşte, domiciliat în Micro 14. El este revoltat că un loc de parcare nu poate fi rezervat decât cu acte originale.

„Sunt plecat în Italia şi mă întorc peste câteva luni. Aş vrea să-mi plătesc din nou locul de parcare din faţa blocului de pe strada Prahova 24. Îl am de când s-au amenajat parcările în cartier. La ADP însă nu s-a lucrat în primele zile din an şi nu am putut plăti înaainte de a pleca. I-am lăsat mamei mele copie după talonul maşinii, dar nu au vrut să-i ia banii pe motiv că nu are actul original. Eu sunt plecat cu maşina, nu pot trimite în ţară talonul, dar aş vrea să am rezervat locul de parcare pe când mă întorc. Nu este normal să ceară originalul, pentru că eu plătesc de câţiva ani, nu sunt client nou”, ne-a relatat cititorul nostru.