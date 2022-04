Sătmărean plimbat între bănci cu 2.000 de monede

Revoltat că a fost plimbat de la o bancă la alta, un sătmărean a venit la redacţia cotidianului Informaţia Zilei să-şi povestească nemulţumirea.

Omul spune că are 2.000 de monede de un ban şi a încercat să le schimbe la băncile din municipiul Satu Mare, dar a fost refuzat. Sătmărenul ne-a mărturisit că inclusiv banca la care are cont l-a trimis “la plimbare”. “Am fost la toate băncile din Satu Mare. M-au trimis unii de la alţii. Ba că n-au casierie, ba să merg la banca la care am cont, ba să merg la librărie, ba la magazin. Aşa am ajuns să mă plimb cu monedele de la unii la alţii. Nu este vorba de sumă, vă daţi seama că sunt 20 de lei. Gestul mă deranjează”, ne-a spus interlocutorul nostru.

L-am întrebat cum a adunat 2.000 de monede de un ban, iar el ne-a spus că a tot primit rest. “Ei mi-au dat rest, iar eu când am vrut să le plătesc cu mărunţiş m-au refuzat. Aşa că s-au tot adunat”, ne-a spus cititorul nostru.

Omul este cu atât mai supărat cu cât susţine că banca la care are cont deschis avea şi casieră şi cu toate acestea n-a vrut să-i primească monedele.

“Vă daţi seama că m-am plimbat prin tot oraşul cu 2.000 de monede după mine. Nu sunt uşoare”, a conchis interlocutorul nostru.