Sătmărean nemulţumit că Electrica nu anunţă când face lucrări

Un sătmărean care locuieşte pe strada Păuleşti din Micro 17 ne-a contactat ieri telefonic la redacţie cu următoarea reclamaţie.

“Este un lucru normal să se facă lucrări de reparaţie, modernizare. Este un lucru pe care putem să-l înţelegem. Ce ne deranjează este că nu suntem anunţaţi. În prima zi a acestei săptămâni nu am avut curent pe strada Păuleştiului din Micro 17. Ulterior am aflat că Electrica face lucrări… Nu era normal să ne anunţe şi pe noi cineva că în intervalul respectiv nu vom avea curent? Este atât de greu să informezi populaţia care îţi plăteşte lunar factura? Din păcate nu e prima dată când Electrica nu anunţă consumatorii de aceste întreruperi. Am auzit de sătmăreni din alte cartiere, chiar şi din alte localităţi care au rămas cu buza umflată, fără să fie informaţi că se fac lucrări şi că nu vor avea curent”, ne-a spus Rodica M.