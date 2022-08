„Satele Unite ale Maramureşului şi Sătmarului” – o acţiune model naţional

A fost la început o idee. De a face ceva asemănător şi în judeţul Satu Mare cu „Drumul Catedralelor de lemn din Maramureş”, un drum de peste 150 km străbătut de tineri din asociaţiile din protopopiate în căruţe trase de cai, de la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare până la Borşa, în care au fost făcute opriri la toate bisericile de lemn monument istoric UNESCO de pe traseu, din Lăpuş până în Borşa. Şi de la fiecare s-a luat pământ din zona Sfintelor Altare, pământ Sfânt şi Sfinţit de la rugăciunile sutelor de generaţii care s-au rugat în aceste locuri, şi adus, în urne speciale de lut, la Muzeul Episcopiei de la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare. O activitate cu tinerii, care le-a rămas participanţilor în memorie toată viaţa.

A venit apoi iniţiativa. A Preasfinţitului Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, de a antrena şi tinerii ortodocşi sătmăreni, cu cai şi căruţe, într-o acţiune puţin diferită de cea din Maramureş, dar plină de farmec, candoare tinerească, de unitate şi credinţă, care să unească şi de data aceasta tinerii din Episcopie, sub un stindard comun, în activitatea cu tinerii intitulată „Satele Unite ale Maramureşului şi Sătmarului”, în care tinerii se adună într-o reuniune a celor două judeţe, la Huta Certeze, după ce străbat în căruţe trase de cai o distanţă apreciabilă fiecare. Acţiune susţinută cu toată fiinţa de deputatul liberal Adrian Cosma din Satu Mare, membru în Adunarea Naţională Bisericească, şi dedicată, am putea spune, sătmărenilor. Acţiune în care judeţul Satu Mare a excelat şi a încercat să fie de o amploare nemaiîntâlnită în zonă. Între ei, sufletul acestei reuniuni, Arhidiaconul Vlad Verdeş, care este port-drapelul acţiunilor cu tinerii din Episcopie, care, anual, la imboldul său, se organizează peste 200 de tabere pentru copii şi tineri, în parohii, amintiri peste ani, desfăşurate sub coordonarea preoţilor parohi, la majoritatea fiind prezent ca reprezentant al Episcopiei. Organizatori: Consiliul Judeţean Satu Mare, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Satu Mare, Primăria şi Consiliul Local Certeze, în parteneriat cu Asociaţia Moţilor „Avran Iancu”, Asociaţia „Codrenii”, Asociaţia „Ţara Oaşului”, Asociaţia „Uniţi pentru Satu Mare”, Asociaţia „Perla Neagră”, Consiliul Judeţean Maramureş, protopopiatele ortodoxe din judeţele Satu Mare şi Maramureş, iar din partea maramureşeană Ansamblul Folcloric Naţional „Transilvania”, Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi (ASCOR) Baia Mare, Asociaţia Tinerilor Ortodocşi ai Catedralei Maramureşene (ATOCEM) şi asociaţiile ATOP de pe lângă protopopiatele ortodoxe din judeţul Maramureş.

Marţi, 23 august 2022, reuniunea a atins apogeul. Cei 1.000 de tineri, câte 500 din partea fiecărui judeţ, s-au întâlnit la Huta Certeze, unde şi cerul a plâns a bucurie că poate vedea aşa ceva din partea tinerilor din societatea românească de azi, care nu au uitat de Dumnezeu şi Sfinţii Lui, într-o lume care se secularizează tot mai mult. Şi Îl au în fruntea lor pe Episcopul locului, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, Episcopul Tinerilor, cum este numit, cel care îi uneşte în credinţă, trăire naţională sub Tricolor, în rugăciune şi în speranţa unei vieţi mai bune sub ocrotirea Sfintei Treimi, mobilizându-i şi iubindu-i părinteşte, sfătuindu-i ca un tată.

Traseul maramureşenilor

Tinerii maramureşeni a pornit luni, 22 august 2022, în acest pelerinaj, că a fost, de fapt, o activitate religioasă, în care s-a împletit fericit rugăciunea cu petrecerea plăcută a timpului, dublate în subsidiar de ideile de unitate naţională, patriotism şi promovarea şi păstrarea valorilor strămoşeşti, de la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, de unde au luat binecuvântarea arhierească, pentru un traseu ce a cuprins Copalnic Mănăştur, Mănăstirea Rohia, Botiza, Săliştea de Sus, unde au avut organizat un program special şi au înnoptat, Mănăstirea Moisei, Mănăstirea Bârsana, Sighetu Marmaţiei, Săpânţa, Huta Certeze. Însoţitori: preoţii coordonatori ai asociaţiilor tinerilor ortodocşi din protopopiate, preoţi de la grupele de cateheză din parohii, preoţi parohi. Pe traseu pricesne şi cântece religioase, rugăciuni, multă voie bună, joc şi mişcare, un pelerinaj aparte pe care participanţii să îl ţină minte.

Traseul sătmărenilor

Sătmărenii, iniţiatori şi coorganizatori, au pornit, cu 50 de căruţe şi mulţi călăreţi, duminică, în jurul amiezii, de la cea mai vestică mănăstire din Episcopie, Mănăstirea Scărişoara Nouă, şi au străbătut cu mult entuziasm şi efort, în frunte cu organizatorul sătmărean, deputatul Adrian Cosma, membru în Adunarea Eparhielă şi Adunarea Naţională Bisericească, călare, tot mereu în fruntea pelerinilor, un traseu memorabil: Catedrala „Sfântul Dimitrie, Izvorâtorul de Mir” din Carei, Mănăstirea Ţeghea, unde au înnoptat, Catedrala „Adormirea Maicii Domnului” Satu Mare, Mănăstirea „Portăriţa”, unde au înnoptat, şi apoi, dealul Huta Certeze, acolo unde se ţine, de câteva zeci de ani, tradiţionala sărbătoare „Sâmbra oilor”, un festival agrar, legat de urcatul oilor la munte şi începutul sezonului de păstorit, deci tot cu cai şi călăreţi, cu căruţe, un loc predestinat marilor întâlniri ale oşenilor, ajuns la ediţia a LXIV-a (64), la care întâlniri au fost invitaţi anul acesta şi maramureşenii, lăpuşenii, chiorenii, codrenii şi toţi sătmărenii. O altă valenţă dată locului prin unitatea naţională („Satele unite ale Maramureşului şi Sătmarului”), promovată prin reuniune, patriotism adevărat, ortodoxism, românism, date de întâlnirea celor două delegaţii, în mod simbolic, prin unirea drapelului lor în drapelul reuniunii, prin intonarea Imnului reuniunii şi masa comnă, în care s-a mâncat dintr-o pâine comună, de circa 250 kg, făcută dintr-o singură bucată, dintr-un singur aluat, de mari maeştri brutari, special pentru acest eveniment, şi coaptă într-un cuptor special, care să o încapă, ceea ce i-ar da virtutea unui record mondial, binecuvântat de Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului.

Reuniunea, pentru care şi cerul a plâns de bucurie, cu lacrimi de ploaie

Aici, pe Dealul de la Huta Certeze, s-a petrecut şi partea cea mai importantă a evenimentului, reuniunea în sine, pentru care, timp de trei zile, s-au pregătit tinerii, pe un traseu deloc uşor, de sute de kilometri, pe care, cu fiecare kilometru parcurs, tensiunea şi bucuria pentru întâlnire a tot crescut, încât întreaga suflare din poiană, cele câteva mii de participanţi, a fost pregătită să înceapă marele eveniment, de amploare naţională, ce ar putea chiar fi urmat de ţară, la altă scară, în care „satele unite” să fie mai multe. Deci, o mie de tineri din toate protopopiatele Eparhiei, câte 500 pentru un judeţ, şi câteva mii de participanţi, încât amploarea a depăşit-o, se zice de cei cunoscători, pe cea a Sâmbrei Oilor din ultimii ani, cu toate că o ploaie de vară, mult aşteptată de întreg poporul, a binecuvântat evenimentul cu bulbuci, fără ca nimeni să se supere.

Şi iată, că pe scena frumos amenajată şi aşezată ca toată lumea să vadă şi să audă, au urcat cei mai aşteptaţi oameni din reuniune: Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, care a binecuvântat pe toţi participanţii cu o rugăciune rostită din suflet, Preasfinţitul Părinte Arhiereu-Vicar Timitei Sătmăreanul, deputatul în Parlament şi Adunarea Naţională Bisericească, Adrian Cozma, Părintele Constantin Necula, conferenţiar universitar doctor şi prodecan al Facultăţii de Teologie „Andrei Şaguna” din Sibiu, mult îndrăgit de tineri, Mihail Neamţu, o voce a Ortodoxiei cunoscută tinerilor şi credincioşilor ortodocşi, preoţii şi diaconii din Permanenţa Eparhială şi Centrul Eparhial din Baia Mare, şi invitaţii de onoare: Corul de Copii din Ireşti, Vrancea, împreună cu dirijorul lor, Părintele Miron Ionel, căruia, pentru efortul depus, pentru prezenţa lor inedită, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin i-a dăruit Ordinul „Crucea Justinian Arhiepiscopul”. Ei au fost cei care, împreună cu întreaga asistenţă, au interpretat Imnul evenimentului, pe versurile oşanului Ioan Belbe.

În puţine cuvinte, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin i-a binecuvântat şi felicitat pe tineri pentru participare, pentru tinereţea şi entuziasmul lor, pe organizatori şi însoţitori pentru eveniment, şi a cerut ajutorul Domnului Dumnezeului nostru pentru reuşită.

S-a adresat tinerilor Părintele Constantin Necula, conferenţiar neobosit, la propriu şi la figurat, pe care îl găseşti la întâlnirile cu tinerii, în ţară, şi cu credincioşii în străinătate, pe posturile de televiziune, unde are rubrici permanente, în presa scrisă, precum şi în amfiteatru, la studenţii teologi de la Sibiu, şi nelipsit nici din parohia unde slujeşte. Este iubit de tineri şi fiecare întâlnire cu el este o sărbătoare, pentru că are o deschidere spre tot, care te frapează, şi o interpretare inedită, de fiecare dată, în lumina Evangheliei Mântuitorului, care devine, prin cuvintele sale, mai limpede, mai pe înţeles, mai atragătoare şi formează creştini devotaţi şi informaţi. Părintele Constantin Necula a ţinut o conferinţă mai aparte, mult gustată de cei tineri, bogată în conţinut şi plină de învăţăminte duhovniceşti, chiar şi pentru cei în vârstă, sub forma unui dialog purtat cu Mihail Neamţu, invitat de onoare şi el, în contextul conferinţei. A fost punctul culminant, care a sporit valoare întâlnirii şi a îmbogăţit prin aportul în semnificaţii creştine. Mulţumim celor doi invitaţi de onoare.

Momentul folcloric

Şi pentru ca reuniunea să aibă nu numai partea duhovnicească, organizatorii au pregătit şi un foarte bogat program de muzică populară, în care au invitat pe cei mai buni şi îndrăgiţi solişti de muzică populară din cele două judeţe, care au evoluat în faţa tinerilor: Bianca Angela Cionca, Maria Poptean, Gabriela Ardusătan, Marian Buzilă, Virginia Irimuş, Viorel Pop, Mihaela Iacob şi Flaviu Dan, Oana Bozga, Georgiana Marina, Paul Ananie, Petrică Mureşan, Maria şi Mihai Nemeş, Nicuşor Mureşan, acompaniaţi de orchestra Ansamblului Folcloric Profesionst „Transilvania” din Baia Mare, dirijată de Eduard Albina, director Iuliana Dragoş.

Seara, spre noapte, a luat sfârşit reuniunea, o activitate ce va rămâne în memoria tinerilor din Eparhia Maramureşului şi Sătmarului, a tuturor participanţilor, când şi cerul şi-a deschis braţele pentru a-i cuprinde pe toţi participaţii.

Andrei Fărcaş,

redactor la revista „Graiul Bisericii Noastre”