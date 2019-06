Şase artişti vor primi stele pe Aleea Celebrităţilor din Sibiu

Şase artişti, între care şi actriţa Maia Morgenstern, vor primi câte o stea pe Aleea Celebrităţilor din Sibiu, pe 22 iunie, la ora 19.00, potrivit organizatorilor Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu.

Personalităţile care vor primi stele şi vor fi distinse cu premii speciale sunt: Sidi Larbi Cherkaoui – coregraf, dansator, Pippo Delbono – actor, regizor, Stan Lai – dramaturg, regizor, Maia Morgenstern – actriţă de film şi teatru, Emmanuel Demarcy-Mota – actor, regizor, Michael Thalheimer – regizor.

Sidi Larbi Cherkaoui este director artistic la Royal Ballet Flanders şi artist asociat la Sadler’s Wells, Londra, şi la Théâtre National de Bretagne, Rennes. Şi-a făcut debutul în coregrafie în 1999, iar de atunci a creat peste 50 de momente coregrafice care i-au adus mai multe premii internaţionale. A lucrat cu teatre, opere şi companii de balet celebre, lansându-şi propria companie, Eastman.

Personalitate creatoare complexă, actor de teatru şi de film, regizor şi autor, Pippo Delbono este cunoscut, în special, pentru activitatea sa desfăşurată pe scena de teatru, alături de compania care-i poartă numele, ce s-a impus în întreaga lume încă din 1987, anul înfiinţării sale. Spectacolele semnate de el s-au jucat în peste 50 de ţări, iar dintre cele mai cunoscute producţii amintim Dopo la Battaglia (După bătălie), Orchidee (Orhidee), Vangelo (Evanghelie) şi La Gioia (Bucuria).

Maia Morgenstern este una dintre cele mai cunoscute şi apreciate actriţe de teatru şi de film lucru pentru care a şi fost onorată cu Ordinul Artelor şi Literelor în grad de Cavaler, în Franţa şi Ordinul Naţional „Pentru Merit” în grad de Mare Ofiţer, în România. Printre rolurile notabile pe scenă se numără Lola Lola din „Îngerul albastru” sau Kathleen Hogan în „Park Your Car in Harvard Yard”. Ea este cunoscută publicului român mai ales pentru rolurile din filmele „Balanţa”, „Cel mai iubit dintre pământeni”, „Patul lui Procust”, „Orient Express” ori „Patimile lui Hristos”.

„Cel mai bun dramaturg şi regizor de limbă chineză din lume” (BBC); „Emblematic dramaturg şi regizor de limbă chineză al generaţiei sale” (China Daily); „Regizor de top al Asiei” (Asiaweek) sunt doar câteva dintre recenziile despre regizorul şi dramaturgul Stai Lai, ale cărui piese au dat o dimensiune efervescentă culturii teatrale moderne din lumea chineză.

Emmanuel Demarcy-Mota este directorul Théâtre de la Ville şi directorul general al Festivalului de Toamnă de la Paris. Printre numeroasele spectacole puse în scenă de Demarcy-Mota se numără „Casimir şi Caroline”, de Horváth (Théâtre de la Ville, 2010); „Victor or Power to the Children”, de Roger Vitrac (Théâtre de la Ville, 2012); „Alice et autres merveilles”, de Melquiot (2015); „Starea de asediu”, de Albert Camus (2017).

Michael Thalheimer este regizor angajat la Berliner Ensemble. Montările lui au obţinut numeroase premii, printre care Premiul pentru inovare din partea postului TV 3sat, premiul Friedrich – Luft Berlin, două premii „Masca de aur” la Moscova şi mai multe premii Nestroy. Multe dintre producţiile sale au fost invitate la Berliner Theatertreffen, ultima fiind „Medeea” în 2013, precum şi la festivaluri internaţionale.

Gala Celebrităţilor reprezintă o sărbătoare a excelenţei în artele spectacolului. De la inaugurarea acestui proiect, acum şase ani, au fost acordate 38 de stele.