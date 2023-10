SĂRBĂTORI DE IARNĂ: Cât va fi kilogramul la porcul viu?

Mai sunt aproximativ două luni până ce persoanele care preferă să consume carne de porc cu gust autentic, vor începe sacrificările pentru a-şi face produse tradiţionale.



Cum spre exemplu la porcii din fermele comerciale slănina lipseşte sau este foarte subţire, soluţia rămâne de a sacrifica porcul din gospodăriile populaţiei, inclusiv din rasa Mangaliţa. Cât va fi preţul acestor animale pentru sacrificare? Ceea ce este sigur, aşa cum am menţionat într-un material publicat zilele trecute în cotidianul Informaţia Zilei, porcii din fermele comerciale au acum preţul sub 10 lei kilogramul la poarta fermei şi se estimează scăderi, până la începutul lunii decembrie, când iar se vor înregistra creşteri. Sub semnul întrebării se află preţurile de vânzare a porcilor crescuţi în gospodăriile populaţiei. Încă oferta în acest sens este timidă, aproape inexistentă. Acum se fac doar estimări/speculaţii.

Se presupune că, după 1 decembrie, ca urmare a continuei scăderi de efective, inclusiv la populaţie, porcul gras să se vândă la preţuri cuprinse între 12 şi 15 lei kilogramul în viu, ceea ce teoretic, ar însemna sub 20 de lei kilogramul de carcasă. Poate vă mai amintiţi, cam la acest preţ au fost ofertele de jumătăţi de porc proveniţi din fermele comerciale, valorificate prin unităţile specializate.

Pentru a depăşi zona speculativă, vă supunem atenţiei câteva preţuri menţionate în presa de specialitate, în diverse zone din ţară. Asta în condiţiile în care, statisticile arată că, aproape 45% din porci se regăsesc în gospodăriile populaţiei, la care se adaugă şi animalele neidentificate, fapt semnalat cu diverse ocazii şi de Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor DSVSA Satu Mare. Aceste constatări se fac în momentul în care unele animale se îmbolnăvesc, sau se află în zone afectate de boli şi necesită a fi ucise, în speranţa despăgubirii (În prezent, la noi în judeţ despăgubirile pentru animalele identificate se fac la 12 lei kilogramul n.r.). Animalele necrotaliate ucise nu se despăgubesc. Ele nu există statistic.

Iată şi câteva preţuri despre care se face vorbire în această perioadă: porc în viu în judeţul Maramureş: 16 lei/kilogram; în judeţul Bistriţa-Năsăud:18 lei/kilogram; în judeţul Suceava: 20 lei/kilogram; iar în carcasă în judeţul Botoşani: 25 de lei pe kilogram; în judeţul Bistriţa-Năsăud: 30 de lei pe kilogram; în judeţul Satu Mare: 35 de lei pe kilogram, rasa Mangaliţa. Se cuvine subliniat faptul că, în acest an, porcul crescut în gospodăriile populaţiei, pe fondul producţie bune de cereale de la noi din judeţ, o să probabil la cel de anul trecut, de până la 15 lei/kilogram în viu, cu posibilităţi de scădere. Cât priveşte carcasa, la noi nu este un obicei de a se vinde porcul în acest mod, ceea ce înseamnă că, preţul în carcasă va fi preţul în viu, plus pierderi de până la 20%. Nu luăm în seamă plata măcelarului.