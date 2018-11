Săptămâna Filmului Maghiar între 11 şi 18 noiembrie, la MNŢR

Săptămâna Filmului Maghiar, care îşi propune să ofere o imagine a producţiei cinematografice maghiare actuale, este programată în perioada 11 – 18 noiembrie, la Muzeul Naţional al Ţăranului Român, Studioul Horia Bernea.

Potrivit unui comunicat al Institutului Balassi, transmis marţi AGERPRES, în cadrul Săptămânii Filmului Maghiar se vor proiecta şapte lungmetraje, şase documentare şi patru selecţii de scurtmetraje.

Programul SFM mai conţine două proiecţii pentru copii, două concerte jazz şi vernisajul expoziţiei FILM/DESIGN/COSTUME, în cadrul căreia vor fi prezentate lucrările celui mai prolific proiectant de costume din cinematografia maghiară de astăzi – Bardosi Ibolya -, realizate pentru trei filme. Vernisajul expoziţiei va fi urmat de concertul Gyarfas-Premecz Organ Trio – chitară, orgă Hammond, tobe.

Dintre cele patru filme de lungmetraj din cadrul programului SFM din acest an două sunt debuturi regizorale: „Valea florilor”, de Csuja Laszlo, prezentat pe 15 noiembrie, şi parodia „Lajko – Ţigan în spaţiu”, regizat de Lengyel Balazs, prezent personal, alături de coautorul scenariului, Lovas Balazs, la premiera din Bucureşti.

Pe 16 noiembrie, va rula la Studioul Horia Bernea cel mai nou film al regizorului Bogdan Arpad, „Genesis”, filmul având premiera mondială la Berlinale 2018, iar pe 17 noiembrie va fi proiectat cel mai recent film regizat de Szasz Janos – „Măcelarul, curva şi chiorul” -, care prelucrează povestea unei crime notorii din anii ’20 ai secolului trecut.

„În programul Săptămânii Filmului Maghiar am inclus o selecţie din scurtmetrajele artistice din ultimul an, premiate la diferite forumuri cinematografice, printre acestea figurând şi pelicula „Asediu”, în regia lui Kovacs Istvan, distinsă cu Oscar studenţesc. Potrivit regulamentului Academiei de Artă şi Ştiinţă Cinematografică, datorită premiului menţionat, „Asediul” are şanse la premiu şi în categoria celor mai bune scurtmetraje la Gala Oscarurilor din 24 februarie 2019, dacă membrii Academiei vor decide prin votul lor să îl nominalizeze”, precizează sursa citată.

Totodată, în selecţia SFM vor fi prezentate cele mai reuşite creaţii realizate în ultimii doi ani în tabăra workshop Filmtett.

Pentru cinefilii tineri, vor fi proiectate, la Institutul Balassi, episoade din serialul de animaţie „Gustavus”, de pe benzi de 35 mm, iar profesorul universitar şi regizorul de filme de animaţie Radu Igazsag va introduce copiii şi pe cei interesaţi în lumea filmelor şi tehnicii de 35 de milimetri. O altă curiozitate destinată copiilor în programul SFM este un lungmetraj de animaţie – „Aventurile regelui Solomon” -, o creaţie a tandemului regizoral Albert Hanan Kaminski şi Palfi Zsolt.

„Secţiunea de filme documentare a Săptămânii Filmului Maghiar este caracterizată anul acesta prin varietatea de teme abordate şi bogăţia în conţinut. Publicul va putea vedea filme cu un caracter de dare de seamă la sfârşit de mileniu doi (Revesz Balint: „Trei bunici”, Breier Adam: „Havanna, doar dus”), un film punk anticomunist (Koltay Anna, Turan Eszter: „BP Underground – Hardcore / Punk”), un film despre urmărirea sportivilor de performanţă, a olimpicilor în anii ’50 – ’60 (Izing Robert: „Un joc imposibil de câştigat”), precum şi un film cu o temă socială (Osgyani Gabor: „Fără planuri n-ajungem nicăieri”)”, informează comunicatul citat.

Ediţia 2018 a SFM se va încheia cu filmul „Gastronomia unei iubiri”, în regia lui Madarasz Isti, o comedie gastronomică cu o atmosferă pozitivă.

Filmele vor rula cu subtitrare în limba română, respectiv engleză.

Intrarea la proiecţii este gratuită.