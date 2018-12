SamStudia a lansat programul ”Lecţii în alte direcţii”

Invitata primei ediţii, Patricia Nistor, a vorbit despre arta contemporană

Asociaţia Studenţilor şi Tinerilor Sătmăreni ”SamStudia” a organizat sâmbătă, 22 decembrie, prima ediţie a unui nou program de întâlniri culturale în spaţii neconvenţionale, intitulat ”Lecţii în alte direcţii”. Tema evenimentului găzduit de Moose Bar a fost istoria artei contemporane, dar discuţiile s-au extins, după cum era de aşteptat, în mai multe domenii ale lumii artistice.

Un public destul de numeros şi în mare majoritate tânăr a ţinut să asiste la prezentarea intitulată ”Cu ce se mănâncă arta contemporană”, susţinută cu exemple vizuale de Patricia Nistor, invitata primei ediţii. Patricia a terminat istoria artei la University of Birmingham şi face un masterat de cercetare în artă şi cultură la Leiden University. În trecut a lucrat pentru diferite proiecte la galeria Birmingham Open Media în Marea Britanie, Museums Victoria în Australia şi Skissernas Museum of Artistic Process and Public Art în Suedia. Anul acesta a lucrat ca asistent de cercetare la un proiect universitar despre arta stradală şi pe o poziţie de comunicare la un festival de film românesc.

Prezentarea concepută de ea a pornit de la momentul revoluţiei impresioniste, facilitat de apariţia unor noi tipuri de materiale de pictură care au permis ieşirea artiştilor în aer liber, şi a mers pe firul inovaţiilor conceptuale şi al istoriei artei cu mesaj socio-politic până la mişcarea artei urbane integrate în peisajul citadin. A urmat o perioadă de întrebări şi răspunsuri, chiar mai lungă decât prezentarea propriu-zisă, ducând discuţia în direcţii dintre cele mai diverse, de la definirea artei la curentele la modă sau şansele unui tânăr artist ori modul în care piaţa de artă stabileşte valoarea unor lucrări, ajungând uneori la sume greu de imaginat. Dialogul a fost vioi şi destins, invitata dovedindu-se o persoană foarte agreabilă, pe lângă competenţa evidentă.

Moderatorul evenimentului, Darian Ienăşoiu, ne-a anunţat că seria ”Lecţii în alte direcţii” va continua cu invitaţi noi, tineri pricepuţi în domenii de interes pentru generaţia lor.