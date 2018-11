Sâmbătă se desfăşoară ediţia a 23-a a Cupei Unio la judo

În sala LPS “Ecaterina Both” din Satu Mare

Fiecare sfârşit de an ne oferă turnee tradiţionale din sportul sătmărean. Cea de-a 23-a ediţie a Cupei Unio la judo se va desfăşura sâmbătă, 17 noiembrie, în sala LPS “Ecaterina Both” din Satu Mare. Organizatorii se ocupă de pregătiri şi speră ca turneul să se bucure din nou de succes.

Lista înscrierilor este deschisă în continuare, dar cu siguranţă vor ajunge la Satu Mare peste 300 de judoka. Antrenorul Mihaly Terely de la CS Unio Satu Mare ne trasmite că până acum au confirmat cluburi din Polonia, Ucraina, Ungaria, şi sigur, din mai multe judeţe ale României. CS Unio va avea pe cele patru suprafete de luptă în jur de 20 de sportivi. Totodată, în concurs vor intra şi judoka de la CSM Satu Mare, antrenaţi de Marian Halas.

“După cum am mai spus, chiar dacă am organizat atâtea ediţii, avem emoţii de fiecare dată. Ne bucurăm că am ajuns la 23 de ani, ne dorim ca totul să decurgă normal şi turneul să se bucure din nou de succes”, ne-a declarat antrenorul Mihaly Terely.

Pentru oaspeţii veniţi din alte ţări, prima probă a cântarului va fi vineri între orele 18:00 şi 20:00. A doua zi, sâmbătă de la ora 7:30 şi până la 8:30 va urma o nouă probă a cântarului, iar turneul de la Satu Mare va lua startul la ora 9:30. Pentru că vor fi sute de sportivi, se aproximează că totul se va termina în jurul orei 18:00.

Pe tatami vor lupta pentru medalii fete şi băieţi la categoriile de vârstă: U9, U11, U15. Sigur, vor fi mai multe categorii de greutate, iar la final se va realiza şi un clasament al echipelor (maxim 10 sportivi punctează la un club).

Organizatorii Cupei Unio sunt: Asociaţia Judeţeană de Judo Satu Mare, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Satu Mare, Primăria Satu Mare, CS Unio Satu Mare.

Amintiri de la prima ediţie

“Prima ediţie a avut loc în 1990 la Clubul Cultural Unio, vis-a-vis cu fabrica, unde e Casa de Sănătate acum. Atunci nu am avut tatami, nici nu am visat la aşa ceva. A fost o prelată pe care am tras-o peste saltele. Am vopsit şi zonele de avertisment cu roşu. N-am avut timp, nu s-a uscat vopseaua, iar sportivii care au ajuns la sol şi-au făcut kimono-ul cu roşu. Avem amintiri de atunci. Am fost în jur de 100 de sportivi din Bistriţa, Baia Mare, Cluj şi noi din Satu Mare”, ne-a declarat, în trecut, Mihaly Terely.

Participare internaţională a fost de la a doua ediţie a Cupei Unio, care s-a organizat în anul 1995. Clubul sătmărean a participat în 1994 la un turneu în Olanda, iar acolo a adresat o invitaţie câtorva cluburi din Ungaria. De la ediţia a doua au venit permanent cluburi din ţara vecină, iar cu timpul s-a dat vestea şi în alte ţări care ne-au onorat cu prezenţa. Există o reciprocitate între cluburi. Fiecare dintre ele, din mai multe ţări, au câte o cupă tradiţională cu participare internaţională, printre care şi CS Unio Satu Mare.