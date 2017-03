Sâmbătă are loc Marşul pentru viaţă

Sâmbătă,25 martie, are loc cea de-a VII-a ediţie a „Marşului pentru viaţă”. Tema din acest an a evenimentului este „Susţine mama şi copilul. Ei depinde de tine” şi oferă posibilitatea dezbaterii necesităţii, posibilităţii şi eficienţei sprijinirii femeilor aflate în criză de sarcină. La ediţia din 2017 şi-au anunţat participarea 285 de localităţi din ţară şi Republica Moldova. Potrivit organizatorilor din Satu Mare, Filiala ProVita şi Asociaţia Sfântul Acoperământ al Maicii Domnului, adunarea din acest an va începe la ora 12.30 în faţa Muzeului Judeţean de Istorie Satu Mare. Din această locaţie se va pleca în marş pe carosabil- banda 1 de circulaţie, pe traseul B-dul I.C. Brătianu, Piaţa Libertăţii (Parc central) şi se va intra pe B-dul Coposu, zona de trafic pietonal. Adunarea se va încheia nu mai târziu de ora 14.30.

Acest marş este o acţiune civică, apolitică şi neconfesională.