Salve de tun și defilare la Ardud

În perioada 20-23 iulie 2017 în Cetatea Ardud s-a desfășurat cea de-a VI-a ediție a ”Mediev ArtFest Ardud”. Ediția din acest an a festivalului medieval a fost organizată sub egida ”Hronicarul Pelerin – Povestea Cavalerilor Templieri în Cetatea Ardud” și s-a bucurat de un succes răsunător.

Mai multe în ediția tipărită din „Informația Zilei” – 24 iulie 2017, disponibilă la chioșcurile de ziare sau în ediția electronică (abonament pdf).