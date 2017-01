Salariile profesorilor se măresc cu 15%, prin creşterea costurilor standard per elev

În urma unei hotărâri de Guvern, costul standard per elev sau preşcolar pentru învăţământul preuniversitar de stat, particular şi confesional acreditat, pentru anul 2017, creşte de la 3.043 lei/an la 3.740 lei.



În consecinţă, finanţarea cheltuielor privind salariile profesorilor pe cap de elev a crescut de la 3.043 lei/an la 3.740 lei, luând ca sistem de referinţă învăţământul gimnazial din mediul urban. Totodată, pentru anul 2017 finanţarea pregătirii profesionale a cadrelor a crescut de la 321 lei/an la 330 de lei, potrivit unor hotărâri adoptate de Guvern. Potrivit preşedintelui Federaţiei Sindicale din Educaţie „Spiru Haret”, Marius Nistor, creşterile nu sunt spectaculoase, dar reflectă o creştere salarială de 15%.

Beneficiari: elevi din învăţământul de stat, particular şi confesional

Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, particular şi confesional acreditat primesc finanţare de bază, în limitele costului standard per elev/preşcolar, de la bugetul de stat, din sumele defalcate din TVA prin bugetele locale.

“Trei milioane de elevi din învăţământul preuniversitar de stat şi 28.000 din învăţământul preuniversitar privat acreditat şi atutorizat sunt beneficiarii creşterii costului standard per elev de la 3.043 lei pe an la 3.740 lei pe an, aşa cum a fost aprobat de Guvern în şedinţa de miercuri, iar alocarea bugetară este de 13,9 miliarde lei pe an, a declarat secretarul de stat în Ministerul Educaţiei Liviu Pop.

Determinarea constului standard

În conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale, finanţarea de bază a învăţământului preuniversitar se face după principiul „resursa financiară urmează elevul”. În baza acestui principiu, alocaţia bugetară aferentă unui elev sau unui preşcolar se transferă la unitatea de învăţământ la care acesta învaţă.

Costul standard per elev şi preşcolar se determină pentru fiecare nivel de învăţământ, filieră, profil, specializare, domeniu, în funcţie de mărimea şi tipul unităţilor de învăţământ, mediul urban/rural şi coeficienţii de temperatură din zone geografice.

Pe baza costului standard se alocă finanţarea cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi a contribuţiilor aferente acestora pentru unităţile de învăţământ. Nu sunt incluse în această categorie cheltuielile pentru alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă, precum şi cheltuielile salariale în natură.

Tot pe baza costului standard se alocă finanţarea cheltuielilor cu pregătirea profesională, a cheltuielilor cu evaluarea periodică a elevilor, precum şi a celor pentru bunuri şi servicii. Cheltuielile cu pregătirea profesională includ şi cheltuielile legate de formarea continuă şi evaluarea personalului din unităţile de învăţământ preuniversitar particular şi confesional acreditat.