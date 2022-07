Şahiştii de la LPS SM obţin noi medalii preţioase



Staţiunea vâlceană Băile Olăneşti a găzduit o nouă competiţie şahistă juvenilă, de această dată Campionatul Naţional pe Echipe pentru copii, juniori şi tineret. Astfel în perioada 2-9 iulie tineri din toate colţurile ţării, iubitori ai “sportului minţii” s-au înfruntat pentru medaliile puse în joc la categoriile 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 de ani.

Chiar dacă niciun club sătmărean nu a participat la modul direct, costurile destul de ridicate fiind unul dintre impedimente, totuşi am avut sportivi din urbea noastră care şi-au dovedit măiestria.

Faptul că LPS Satu Mare obţine an de an numeroase medalii la campionatele naţionale, participările cu succes la Campionatele Europene/Mondiale au făcut că muncă depusă aici să fie apreciată la nivel naţional şi multe asociaţii din ţară să-şi dorească duble-legitimari sau împrumuturile unor şahisti antrenaţi aici.

Alex Maier, sătmărean pregătit în cadrul LPS Satu Mare a fost împrumutat timp de o luna la CS Oxygen Bucureşti. Astfel el a putut participa alături de echipa din capitală la grupa băieţilor sub 10 ani. Evoluţia celor 3 puşti a fost una entuziasmantă, reuşind să-şi adjudece triplă de aur: şah clasic, şah rapid, blitz. Contribuţia lui Alex a fost una însemnată în punctajul echipei ( 6/7 la clasic, 5,5/7 la şah rapid, 5/7 la blitz ), confirmând progresul sau constant.

Ştefania Sălăjan, trecută cu bine de emoţiile Evaluării Naţionale, a reprezentat Dinamo Bucureşti, club cu care are dublă-legitimare. Practic este singura competiţie unde îmbracă tricoul alb-roşu, în rest jucând pentru LPS Satu Mare. Deşi are doar 15 ani, ea a participat la grupa sub 20 de ani. Cu toate acestea, rezultatele au fost îmbucurătoare, bilanţul fiind aproape perfect: 2 medalii de aur şi una de argint.

Radu David este al treilea copil pregătit în cadrul LPS Satu Mare şi care a urcat pe podium, în cazul lui alături de coechipierii de la CS Universitar Bucureşti, club cu care are dublă-legitimare. Ca şi în cazul Ştefaniei, la toate celelalte concursuri reprezintă cu cinste clubul sătmărean. Ducu, cum e cunoscut în lumea şahului, a fost performerul competiţiei masculine în grupa de 14 ani la şahul clasic, unde a reuşit o performanţă rarisimă, să câştige toate cele 7 meciuri. Astfel el va ajunge la un coeficient Elo de apreciat pentru un puşti de doar 14 ani: 2.136.

Se cuvin mulţumiri celor 3 cluburi, Oxygen, Dinamo şi Universitar pentru oportunitatea oferită acestor minunaţi copii.

Dincolo de aceste medalii obţinute la competiţia supremă de juniori pe echipe, pentru şahul de la LPS satu Mare emoţiile continuă. Sportivul Teodor Anghelescu, vicecampion naţional, a fost selecţionat sub tricolor la Campionatul European pe Echipe sub 12 ani. Formaţia României este una valoroasă, fiind cotată cu şansă a 2-a la start conform coeficienţilor internaţionali, după Polonia, dar în faţă unor naţionale cu tradiţie precum: Germania, Israel, Ucraina, Polonia, Croaţia, Turcia etc. Competiţia se va desfăşura la Salonic, Grecia, în perioada 12-18 iulie.