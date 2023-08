ŞAH LA SATU MARE: Festivalul Internaţional de Şah începe luni

În perioada 14-20 august 2023 se va desfăşura Festivalul Internaţional de Şah Satu Mare. Ajuns la ediţia a 10-a, evenimentul se va desfăşura la Casa Meşteşugarilor Satu Mare, strada Ştefan cel Mare nr.18, şi va cuprinde 5 turnee.

Turneul principal este Memorialul Iuliu Szabo, un turneu închis pentru obţinerea normei de Mare Maestru Internaţional, cu 10 participanţi ce se vor duela în 9 runde. Sunt înscrişi şahişti din România, Germania, Ungaria şi Franţa, pentru a obţine titlul de Mare Maestru Internaţional (GIM).

Turneul B, Memorialul Vasile Marian este şi el un turneu închis pentru obţinerea normei de Maestru Internaţional, cu 10 participanţi care vor juca 9 runde. La această competiţie sunt înscrişi şahişti din România, Republica Moldova, Germania, Ucraina şi Franţa, care pot obţine titlul de Maestru Internaţional (IM). Primele partide în cadrul acestor două turnee vor începe luni de la ora 16.

Turneul C, Memorialul Dan Francisc va începe în data de 17 august. Este un open general pentru jucători legitimaţi cuprinşi in listele ELO sau CIV sub 2050 la data de 1 august 2023. Până marţi seara erau înscrişi 122 de competitori din România, Ungaria, Republica Moldova, Franţa şi Uruguay.

În acest turneu se vor organiza 7 runde în sistem elveţian. Suma totală a premiilor este de 15.000 lei, brut, din care 9.800 lei vor fi împărţiţi între competitorii de pe locurile 1-7 din clasamentul general (marele premiu fiind de 3500 lei), iar suma de 5.200 lei va fi împărţită pentru premiile speciale, în patru categorii, la primii trei clasaţi.

În data de 19 august, cu începere de la ora 9.30 se vor organiza turneele D şi E, respectiv un concurs internaţional de blitz şi un concurs pentu copii nelegitimaţi. Înscrierile pentru aceste două competiţii se fac la faţa locului.

Informatii suplimentare se obţine la organizatorul internaţional FIDE Ciprian Sorin Muntean, telefon: 0744.868.688 sau 0771.376.317, ori email: satumareopen@gmail.