ŞAH: Când se va desfăşura Festivalul de la Satu Mare

A 10-a ediţie a Festivalului Internaţional de Şah de la Satu Mare se apropie. Totul va avea loc la Casa Meşteşugarilor din municipiul Satu Mare. Organizatorii au anunţat programul.

Turneul A: Memorialul Iuliu Szabo 14-20 august 2023. Este un turneu închis pentru obţinerea normei de Mare Maestru Internaţional, 10 participanţi, 9 runde. Se raportează la FIDE. Durata partidei: 90 minute pentru 40 mutări + 15 minute KO + 30 secunde bonus/mutare.

Turneul B: Memorialul Vasile Marian 14-20 august 2023. Este un turneu închis pentru obţinerea normei de Maestru Internaţional, 10 participanţi, 9 runde. Se raportează la FIDE. Durata partidei: 90 minute pentru 40 mutări + 15 minute KO + 30 secunde bonus/mutare.

Turneul C: Memorialul Dan Francisc 17-20.08.2023. Este un Open general pentru jucători legitimaţi cuprinşi în listele ELO sau CIV sub 2050 la dată de 1 august 2023- se raportează la FIDE şi FR. Şah. Sistemul de joc: 7 runde – sistem elveţian. Durata partidei: 2 x 1h+30 secunde bonus/mutare incepând cu prima mutare.Premii Turneul C (brute şi garantate): 15.000 lei+cupe, medalii şi diplome. Clasament general: 9.800 lei. Premii speciale: 5.200 lei.

• Locul I – 3.500 lei+trofeu

• Locul II – 2.000 lei

• Locul III – 1.500 lei

• Locul IV – 1.000 lei

• Locul V – 600 lei

• Locul VI – 600 lei

• Locul VII – 600 lei U8, U10, U12 şi U14 fete şi băieţi separat.

• Elo/Civ între 1501-1750: 1- 600 lei, 2- 400 lei, 3- 300 lei

• Elo/Civ între 1351-1500: 1- 600 lei, 2- 400 lei, 3- 300 lei

• Elo/Civ între 1150-1350: 1- 600 lei, 2- 400 lei, 3- 300 lei

• Elo/Civ sub 1150: 1- 600 lei, 2- 400 lei, 3- 300 lei

Se vor acordă cupe medalii şi diplome pe categorii de vârstă. Premiile nu sunt cumulabile, iar în caz de egalitate premiile din clasamentul general se vor împărţi în sistem Hort la un număr de jucători corespunzător numărului premiilor anunţate.

Turneul D: Concurs internaţional de blitz sâmbătă 19.08.2023 de la ora 9.30.

Turneul E: Concurs pentu copii nelegitimati – sâmbătă 19.08.2023 – ora 9.30.

Informaţii suplimentare şi înscrieri: Organizator Internaţional FIDE Ciprian-Sorin Muntean telefon: 0744-86-86-88 sau 0771-376-317> email: satumareopen@gmail.