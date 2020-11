S-au stabilit comisiile din cadrul Consiliului local Satu Mare

De vineri, 6 noiembrie 2020, Consiliul Local al Municipiului Satu Mare are comisii de specialitate.

Practic, Consiliul Local al municipiului Satu Mare are şase comisii: Studii, prognoze economico- sociale, buget, administrarea bunurilor; Organizarea şi dezvoltarea urbanistică, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, monumente istorice şi de arhitectură; Servicii publice şi comerţ; Sănătate, protecţie socială, sport şi tineret; Juridică şi Învăţământ, activităţi ştiinţifice, cultură, culte.

În rândurile de mai jos notăm componenţa fiecărei comisii de specialitate în parte, aşa cum a fost votată ea în şedinţa extraordinară de vineri, 6 noiembrie 2020.

Comisia de specialitate nr. I – Studii, prognoze economico- sociale, buget, administrarea bunurilor are următoarea componenţă: Preşedinte – György Ildikó Adél (UDMR), Secretar – Adelin Cristian Ghiarfaş (PNL), membri – Német Szabolcs (UDMR), Molnar – Creţ Diana – Maria (USR Plus) şi un consilier din partea UDMR care urmează să fie desemnat. Comisia de specialitate nr. II – Organizarea şi dezvoltarea urbanistică, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, monumente istorice şi de arhitectură este formată din: Preşedinte Dohi-Trepszker Lilla-Etelka (UDMR), Secretar – Panait Radu (USR Plus), Membri – Szőcs Péter Levente (UDMR), Gáti Ştefan (UDMR), Dorel Coica (PSD). Comisia de specialitate nr. III – Servicii publice şi comerţ îl are ca preşedinte pe Gheorghe Stan (PNL), secretar Maurer Róbert Csaba (UDMR) şi următorii membri: Bertici Ştefan (UDMR), Ciprian Crăciun (PSD) şi un consilier UMDR ce urmează să fie propus să facă parte din această comisie. Comisia de specialitate nr. IV – Sănătate, protecţie socială, sport şi tineret are următoarea componenţă: Preşedinte – Sinai Annamária (USR Plus), Secretar – Német Szabolcs (UDMR), membri: – Bertici Ştefan (UDMR), Radu Nicoară (PNL), Ciprian Crăciun (PSD). Comisia de specialitate nr. V – Juridică este formată: Preşedinte – Ressler Ştefan (UDMR), Secretar – Victor Cernea (PNL), membri – Maurer Róbert Csaba (UDMR), György Ildikó Adél (UDMR), Molnar – Creţ Diana -Maria (USR Plus). Cât despre cea de-a şasea comisie de specialitate din cadrul Consiliului Local Satu Mare – Învăţământ, activităţi ştiinţifice, cultură, culte, aceasta are următoarea componenţă: Preşedinte – Călin Durla (PSD), Secretar – Sebastian Costea (USR Plus), membri – Szejke Ottilia (UDMR), Kiss Iosif (UDMR) şi Gheorghe Stan (PNL). Acest proiect referitor la alegerea componenţei comisiilor de specialitate i-a avut ca iniţiatori pe liderii de grup ai formaţiunilor politice din Consiliul Local: Szőcs Péter – UDMR, Victor Cernea – PNL, Radu Panait – USR Plus şi Călin Durla – PSD.