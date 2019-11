S-au numărat toate voturile din ţară: 1.Iohannis – 36,65%, 2.Dăncilă – 23,79%, 3.Barna – 13,99%. Situația finală la Satu Mare

Update (luni, 9:30): Biroul Electoral Judeţean (BEJ) ne transmite datele privind centralizarea voturilor pentru alegerile prezidenţiale din 10 noiembrie. Iată cum s-a votat în judeţul Satu Mare:

1.Klaus Iohannis – 41.734 voturi (35,29%)

2.Kelemen Hunor – 30.513 (25,8 %)

3.Vasilica-Viorica Dăncilă – 17.975 (15,2%)

4.Ilie-Dan Barna – 10.558 (8,92%)

5.Mircea Diaconu – 7.140 (6,03%)

6.Theodor Paleologu – 3.680 (3,11%)

7.Ramona-Ioana Bruynseels – 2005

8.Alexandru Cumpănaşu – 895

9.John-Ion Banu – 425

10.Sebastian-Constantin Popescu 346

11.Viorel Cataramă – 327

12.Cătălin-Sorin Ivan – 300

13.Bogdan-Dragoş-Aureliu Marian-Stanoevici 247

14.Ninel Peia – 230

• Număr total alegători prevăzuţi în listele electorale: 313.553

• Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne: 118.183

• Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscrişi în listele electorale permanente: 107.745

• Numărul total al alegătorilor care au votat în altă secţie de votare decât cea în care au fost arondaţi conform domiciliului, înscrişi în lista electorală suplimentară: 9.419

• Numărul total al alegătorilor care au votat utilizând urna specială: 1.019

• Numărul total al voturilor exprimate: 116.375

• Numărul total al voturilor nule: 1.808

• Numărul buletinelor de vot primite: 345.860

• Numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate 227.677

Update (luni, 09.00): După centralizarea a 18.748 secţii de votare, ceea ce înseamnă 8.686.619 voturi (100%) din România clasamentul (parţial) este următorul:

1.Klaus Iohannis – 36,65%

2.Viorica Dăncilă – 23,79%

3.Dan Barna – 13,99%

4.Mircea Diaconu – 9,25%

5.Theodor Paleologu – 5,66%

6.Kelemen Hunor – 4,13%

7.Ramona Ioana Bruyns – 2,72%

8.Alexandru Cumpănaşu – 1,46%

9.Viorel Cataramă – 0,54%

10.Bogdan Stanoevici – 0,42%

11.John-Ion Banu – 0,30%

12.Sebastian Constantin Popescu – 0,33%

13.Ninel Peia – 0,33%

14.Cătălin Ivan – 0,36%

Update (luni, 00.50): După raportarea rezultatelor din 99,30% din secţiile de votare din România (8.428.392 din 8.683.688 voturi), iată rezultatele parţiale:

36.66% Iohannis

23.92% Dăncilă

13.86% Barna

9.27% Diaconu

5.63% Paleologu

4.15% Hunor

2.73% Bruynseels

1.47% Cumpănaşu

Cum s-a votat la Satu Mare după numărarea voturilor din 336 secţii de votare (337 total):

Klaus Iohannis – 41.469 voturi

Kelemen Hunor – 30,156

Viorica Dăncilă – 17,909

Dan Barna – 10,453

Mircea Diaconu – 7,101

Theodor Paleologu – 3,651

Ramona Bruynseels – 1,993

Alexandru Cumpănaşu – 892

Ion Banu – 424

Constantin Popescu – 345

Viorel Cataramă – 323

Sorin Ivan – 298

Marian Stanoevici – 246

Ninel Peia – 230

——————————————

Exit-poll IRES:

Candidatul PNL, preşedintele Klaus Iohannis, a obţinut 38,7% la alegerile prezidenţiale de duminică, reprezentantul PSD, Viorica Dăncilă, 22%, iar candidatul USR PLUS, Dan Barna, 16,1%, potrivit sondajului realizat la ieşirea de la urne de Institutul Român pentru Evaluare şi Strategie – IRES.

Pe locurile următoare, rezultatele exit-poll îi situează pe:

Mircea Diaconu (Alianţa UN OM) – 8,2%

Theodor Paleologu (PMP) – 5,2%

Kelemen Hunor (Uniunea Democrată Maghiară din România) – 4,6%

Ramona-Ioana Bruynseels (Partidul Puterii Umaniste) – 2,0%

Alexandru Cumpănaşu (independent) – 1,2%

Viorel Cataramă (Dreapta Liberală) – 0,4%

Bogdan Stanoevici (independent) – 0,3%

Ninel Peia (Partidul Neamul Românesc) – 0,3%

Cătălin Ivan (Alternativa pentru Demnitate Naţională) – 0,2%

Sebastian Ionescu (Partidul Noua Românie) – 0,2%

John-Ion Banu (Partidul Naţiunea Română) – 0,1%.

Exit-poll CURS-Avangarde

Primele date ale exit-poll-ului CURS-Avangarde pentru alegerile prezidenţiale 2019, înregistrate la ora 21:00 pentru ora 19:00, pentru primul tur de scrutin:

Klaus Iohannis 39,0 %

Viorica Dăncilă 22,5%

Dan Barna 16,4%

Mircea Diaconu 7,9%

Theodor Paleologu 6,1%

Kelemen Hunor 3,9%

Viorel Cataramă 0,3%

Bogdan Stanoevici 0,2%

Cătălin Ivan 0,2%

Ramona Ioana Bruynseels 1,9%

John Ion Banu 0,1%

Sebastian Popescu 0,1%

Alexandru Cumpănaşu 1,2%

Ninel Peia 0,2%

Eşantionul: 400 de secţii de votare.

Număr persoane intervievate: peste 22.000.

Marja de eroare: +/-2,5%

Update (duminică, ora 20:00): Până duminică la ora 20:00 au votat 116.403 cetăţeni în judeţul Satu Mare, adică 37,12% din totalul celor înscrişi pe listele permanente. Judeţul Satu Mare este pe antepenultimul loc în ţară privind procentul cu prezenţa la vot. Pe ultimul loc este Vaslui cu 35,13%, iar pe penultimul Covasna cu 36,46%.

Update (duminică, ora 17:20): Comuna Racşa s-a făcut remarcată încă de la alegerile europarlamentare, când reporterii Informaţia Zilei şi ITV au surprins un moment neobişnuit şi cel puţin anormal. Tocmai de aceea atmosfera la secţiile de vot din comuna Racşa a fost una cel puţin tensionată pe parcursul zilei de duminică, 10 noiembrie.

În fapt, unul dintre membrii comisiei secţiei de votare numărul 273 din Racşa l-a influenţat pe unul dintre alegători să nu-şi exprime votul pentru referendum după care a intrat cu acesta în cabina de vot. Momentul a fost surprins de echipa Informaţia Zilei şi Informaţia TV, iar filmarea a ajuns virală pe pagina de facebook Informaţia Zilei.

La alegerile desfăşurate duminică, aceeaşi persoană a fost din nou membru al comisiei, în aceeaşi secţie de vot. Întrebat care a fost deznodământul întâmplării din luna mai, bărbatul a declarat următoarele:

”Nu am făcut nimic ilegal.Omul care a fost nu ştia citi, şi dacă vreţi să citiţi în lege nu am făcut nicio ilegalitate. Nu am fost sesizat pentru că nu am făcut nicio ilegalitate”.

Întrebat dacă i s-a făcut dosar penal în urma acelei întâmplări, bărbatul a raspuns ”nu”.

Totul poate fi revăzut AICI:

De altfel, aceeaşi persoană pe care bărbatul a însoţit-o în cabina de vot la alegerile parlamentare s-a prezentat şi duminică pentru a-şi exercita dreptul de vot, însă în mod surprinzător, votantul a intrat singur de această dată în cabina de vot. La secţia de votare cu numărul 272, unul dintre membrii comisiei s-a arătat deranjat de prezenţa reporterilor Informaţia Zilei în incinta secţiei, deşi aceştia erau acreditaţi potrivit legii.

Video cu alte reacţii de la Racşa: